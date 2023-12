Bonk konsolidiert während Sponge den nächsten Sprung vorbereitet

Im letzten Monat hat Bonk, der beliebte Solana-basierte Meme-Coin, nach der Ankündigung seiner Aufnahme in die Coinbase-Liste einen enormen Preisanstieg erlebt. Die Ankündigung löste eine spektakuläre Rallye aus, die Bonk zu einem neuen Allzeithoch von 0,000035 US-Dollar trieb und innerhalb eines Monats zu einem Kurszuwachs von rund 1000% führte.

Bonk Monatschart, Quelle: www.coinmarketcap.com

Nach dem historischen Höchststand von 0,000035 USD am 15. Dezember hat der Preis von Bonk einen 5-tägigen Rückgang von 50% gegenüber dem All-Time-High erleiden müssen, was zu einer aktuellen Handelskurs von etwa 0,000018 USD führte. Die Preisaktion steht derzeit hoch über dem 20-Tage-Durchschnitt, was auf einen möglichen Raum für eine Erholung oder weitere Gewinne hindeutet, obwohl der RSI immer noch überhitzt ist

Während Bonk seine Position konsolidiert, bereitet sich Sponge mit seiner Weiterentwicklung auf Version 2 auf den nächsten Sprung vor.

Der beliebte Meme-Coin Sponge sorgte in diesem Jahr für Furore am Kryptomarkt und möchte diesen Hype nun mit der Einführung von Sponge V2 toppen. Diese neue Version des Tokens weckt Interesse durch ihr Versprechen, Anlegern noch größere Gewinnmöglichkeiten zu bieten.

Mit einem innovativen Stake-to-Bridge-System, das eine Verbindung zum bestehenden SPONGE-Ökosystem herstellt, bietet Sponge V2 Investoren die Möglichkeit, von der wiederkehrenden Begeisterung für Meme-Coins zu profitieren. Doch erstmal sollte ein kurzer Rückblick auf den $SPONGE Token gemacht werden.

Spong all-time Chart, Quellle: www.coinmarketcap.com

Der Original-SPONGE-Token hatte 2023 ein unglaubliches Jahr und wurde zu einem der am meisten diskutierten Meme-Coin-Launches des Jahres. Nach einem unauffälligen Start auf Uniswap erlebte SPONGE innerhalb einer Woche einen enormen Preisanstieg von 340%, als der Hype um den an SpongeBob Schwammkopf angelehnten Token exponentiell wuchs.

Seine Marktkapitalisierung stieg auf über 100 Millionen Dollar zu ihrem Höhepunkt, mit Millionen von Dollar an täglichen Handelsvolumen auf großen Börsen wie Gate.io und OKX, auf denen es innerhalb von wenigen Wochen nach seinem Uniswap-Start gelistet wurde.

Wie die meisten Meme-Coins erlebte jedoch auch SPONGE einen scharfen Rückgang, als die anfängliche Begeisterung nachließ. Die gute Nachricht für Investoren ist, dass das SPONGE-Ökosystem eine bemerkenswerte Widerstandsfähigkeit gezeigt hat. Daten von www.etherscan.io zeigen, dass immer noch über 11.600 einzigartige Halter existieren.

Informationen zu SPONGE V1 und SPONGE V2

Zudem hat SPONGE immer noch eine enorme Unterstützung der Community, was durch das offizielle Twitter-Konto mit über 23.000 Followern belegt wird.

Der kürzliche Start des Staking-Protokolls von SPONGE war ebenfalls ein Wendepunkt, der frisches Interesse am Token weckte und seinen Preis im November um über 500% ansteigen ließ. Dies lässt Spekulationen offen, ob die Einführung der neuen Version ebenfalls Preissprünge um mehrere Hundert Prozent liefern kann.

SPONGE V2 - Besser als Bonk?

Die Entwickler von SPONGE stellen die nächste Stufe in der Evolution des Tokens mit der Einführung von SPONGEV2 vor. Diese verbesserte Version baut auf dem Erfolg des ursprünglichen Sponge Tokens auf und zielt darauf ab, die verbliebene "Feuchtigkeit" aufzusaugen.

SPONGEV2 verspricht durch ein innovatives "Stake-to-Bridge"-System, das den Token mit dem V1-Ökosystem verbindet, beispiellose Nützlichkeit. Investoren können SPONGEV2- Token über ein spezielles Widget auf der Sponge.vip-Website erwerben, wobei die gekauften Token automatisch im V2-Pool gestaked werden.

Bestehende SPONGE-Token-Inhaber können ihre im V1 Pool gestakten Token abziehen und im neuen Pool erneut staken.

Letztendlich schafft dieser neue Mechanismus eine vorteilhafte Beziehung zwischen den alten und neuen SPONGE-Token, indem er treue Inhaber belohnt und gleichzeitig Liquidität und Schwung zu SPONGEV2 kanalisiert.

Elon Musk und Sponge - das neue Paar?

In einem Meer von Tweets stach einer von Elon Musk besonders heraus: Ein Bild von SpongeBob Schwammkopf, das die Entwicklung vom Schulkind bis zum berufstätigen Erwachsenen zeigt. Ohne erkennbaren Zusammenhang zur Welt der Kryptowährungen löste dieser Post eine Welle aus, die den Wert des Sponge-Tokens überraschend um über 30% ansteigen ließ.

Diese witzige Kurskapriole entfachte unter Krypto-Beobachtern hitzige Diskussionen. War es der sogenannte "Musk-Effekt", der hier zum Tragen kam, oder war der Preissprung eine reine Laune des Schicksals?

Musk ist ja bekannt dafür, dass seine 280 Zeichen langen Botschaften gelegentlich wie ein Paukenschlag auf den Kryptomarkt wirken. Obwohl bei diesem Tweet der direkte Draht zu den Kryptowährungen fehlte, scheint es, als hätte die Sponge-Gemeinde etwas zu feiern - oder zu spekulieren.

Play to Earn - SPONGE V2 kommt mit einem Spiel

Das Team von Sponge V2 bringt frischen Wind in die Welt der Kryptowährungen mit der Entwicklung eines maßgeschneiderten Play-to-Earn (P2E) Spiels, das den $SPONGEV2-Token in ein interaktives Erlebnis verwandelt.

Spieler haben die Möglichkeit, durch ihre Leistungen im Spiel $SPONGEV2-Token zu sammeln, indem sie sich auf der Rangliste hocharbeiten. Mit einer kostenlosen Version des Spiels bietet das Team eine zugängliche Option für alle, die einfach nur zum Spaß spielen möchten.

Diese Struktur ermöglicht es Spielern mit unterschiedlichen Interessen am Spiel teilzunehmen und bietet gleichzeitig einen innovativen Weg, die Kryptowährung direkt im Spielgeschehen zu nutzen.

Es bleibt spannend, ob $SPONGEV2 die Erfolge der ersten Version tatsächlich übertreffen kann. Es ist jedoch aufsehenerregend, dass bereits am 2. Tag nach der bekanntgabe schon 700 Millionen Sponge Token in die neue Version gestaket wurde.

