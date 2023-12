NICHT ZUR WEITERGABE AN US-NACHRICHTENDIENSTE ODER ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN VERÖFFENTLICHUNG, WEITERGABE ODER VERBREITUNG, GANZ ODER TEILWEISE, IN DEN USA ODER IN DEN VEREINIGTEN STAATEN.

20. Dezember 2023, Vancouver, Kanada - Mawson Gold Limited ("Mawson" oder das "Unternehmen") (TSX: MAW) (Frankfurt: MXR) (PINKSHEETS: MWSNF) - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/mawson-gold-ltd/ - gibt im Anschluss an die Pressemitteilungen des Unternehmens vom 31. Oktober 2023, 16. November 2023 und 7. Dezember 2023 bekannt, dass das Unternehmen die Transaktion (die "Transaktion") mit Springtide Capital Acquisition 7 Inc. ("Springtide") abgeschlossen hat. Gemäß der Transaktion erwarb Springtide das unternehmenseigene Gold-Kobalt-Projekt Rajapalot in Finnland (Rajapalot") und sammelte C$ 14.121.835 im nicht vermittelten Teil der Springtide-Privatplatzierung der Sonderoptionsschein-Finanzierung (die nicht vermittelte Finanzierung") und erhielt zukünftige Zusagen von über C$ 2.671.500 für den anschließenden vermittelten Teil der Privatplatzierung (die vermittelte Finanzierung"). Gemäß der nicht vermittelten Finanzierung emittierte Springtide 14.121.835 Sonder-Warrants (die "Sonder-Warrants") zu einem Preis von CAD$ 1,00 pro Sonder-Warrant, die zunächst Mawson-Aktionären angeboten wurden, die "zugelassene Investoren" sind, und zwar auf der Grundlage eines (1) Sonder-Warrants pro zwanzig (20) Stammaktien von Mawson, die sich im Besitz von Mawson befinden, und anschließend weiteren Parteien angeboten wurden, wie zwischen Mawson und Springtide vereinbart.

Infolge der Transaktion:

Springtide erwarb alle emittierten Aktien und unternehmensinternen Schulden von Mawsons hundertprozentiger finnischer Tochtergesellschaft Mawson Oy, die Rajapalot hält, für einen Gesamtbetrag von 6.500.000 C$;

Springtide nahm 14.121.835 C$ auf und erhielt zukünftige Zusagen von über 2.671.500 C$ für das anschließende vermittelte Angebot gemäß der nicht vermittelten Finanzierung, von denen 6.500.000 C$ von Springtide zur Zahlung des Kaufpreises für Mawson Oy verwendet wurden und der Restbetrag von etwa 10.300.000 C$ zur Finanzierung der Ressourcenexpansion bei Rajapalot (Finnland) und für allgemeines Betriebskapital verwendet werden wird.

Frau Noora Ahola, Mawsons Interims-CEO, wurde zum CEO von Springtide ernannt und Herr Neil MacRae, ein Direktor von Mawson, wurde zum Executive Chairman von Springtide ernannt. Gleichzeitig mit dieser Ernennung ist Herr MacRae von seinem Amt als Direktor von Mawson zurückgetreten. Frau Ahola wird weiterhin dem Board von Mawson angehören. Darüber hinaus hat Herr Michael Hudson, Executive Chairman und Direktor von Mawson, die Position des Interims-CEO von Mawson übernommen, bis ein neuer CEO für Mawson ernannt wird.

Jeder Sonder-Warrant kann jederzeit nach Wahl seines Inhabers (des "Sonder-Warrant-Inhabers") in eine (1) Stammaktie am Kapital von Springtide (jeweils eine "Springtide-Aktie") ausgeübt werden und gilt als ausgeübt (ohne weitere Maßnahmen oder zusätzliche Gegenleistung seitens der Sonder-Warrant-Inhaber) um 17.00 Uhr (Toronto-Zeit) am früheren der folgenden Zeitpunkte: (i) dem Datum eines Börsengangs (ein "Börsengang"), durch den Springtide zu einem meldepflichtigen Emittenten wird und die Springtide-Aktien an einer Börse in Kanada oder den Vereinigten Staaten notiert und zum Handel zugelassen werden; oder (ii) dem zweiten Jahrestag des Abschlusses der nicht vermittelten Finanzierung. Springtide wird sich nach besten Kräften bemühen, ein Go Public Event an der TSX Venture Exchange am oder vor dem 31. März 2024 durchzuführen.

Das Unternehmen wird im Zusammenhang mit dem Verkauf im Quartal zum 30. November 2023 einen nicht zahlungswirksamen Verlust vor Steuern in Höhe von etwa 39 Millionen US-Dollar verbuchen.

Alle Mawson-Aktionäre werden daran erinnert, dass sie die Möglichkeit haben, sich an der vermittelten Privatplatzierungsfinanzierung zu beteiligen, die von Springtide durchgeführt wird (die "vermittelte Finanzierung"), und zwar zu Bedingungen, die mit der nicht vermittelten Finanzierung übereinstimmen, während Springtide ein Go Public Event durchführt. Es wird davon ausgegangen, dass Springtide einen Vermittler für die vermittelte Finanzierung engagieren wird und dass die Gebühren des Vermittlers von Springtide für die vermittelte Finanzierung bezahlt werden.

Aktionäre, die sich an der Brokered Financing beteiligen möchten, werden gebeten, sich so bald wie möglich mit Neil MacRae unter der Telefonnummer 1.778.999.4653 oder direkt mit Mawson unter info@mawsongold.com in Verbindung zu setzen.

Das Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass es die Notierung seiner Stammaktien (die "Aktien") als Tier-2-Emittent im Bereich Bergbauexploration bei der TSX Venture Exchange (die "TSXV") beantragt und eine bedingte Genehmigung erhalten hat, um seine Options- und Joint-Venture-Vereinbarung (die "Optionsvereinbarung") voranzutreiben, mit der es eine Beteiligung von bis zu 85 % am Goldprojekt Skellefteå North ("Skellefteå North") (siehe Pressemitteilungen des Unternehmens vom 17. Januar 2022 und 11. Oktober 2022) und anderen Projekten in Schweden, einschließlich sechs Explorationslizenzen, erwerben möchte: Björklund Nr. 1 und 2, Björkråmyran Nr. 3, Kvarnån Nr. 5, Nöjdfjället Nr. 1 und Skuppesavon Nr. 2 für 16.138 Hektar. Alle diese Explorationslizenzen wurden in Mittel- und Nordschweden für die Suche nach Zirkonium, Scandium, Yttrium, Lanthan und anderen Lanthaniden (Seltene Erden) erteilt.

Diese Projekte beherbergen auch den Großteil der historischen konventionellen schwedischen Uranressourcen im Festgestein (insgesamt 22,7 Mio. Pfund U3O8), die in den 1980er Jahren von der schwedischen Regierung in großem Umfang erkundet wurden. Diese schwedischen Uranvorkommen werden als wertvolle Option im Hinblick auf mögliche Änderungen der schwedischen Vorschriften zur Uranexploration und -erschließung betrachtet.

Obwohl Schweden davon profitiert, dass 40 % seiner Stromversorgung durch Kernenergie erzeugt werden (world-nuclear.orgfiles/information), gilt in dem Land seit Mai 2018 ein Moratorium für die Uranexploration und den Uranabbau. Die schwedische Regierung hat eine positive Haltung zur Neubewertung und Aufhebung des Moratoriums signalisiert (www.mining.com/sweden). Die Exploration, Erschließung und der Abbau dieser Projekte sind nach dem geltenden schwedischen Mineraliengesetz weiterhin möglich; die Gewinnung von Uran in einem Bergbauszenario wäre jedoch nach dem geltenden Mineraliengesetz nicht zulässig.

Schwedens derzeitige Mitte-Rechts-Koalitionsregierung hat den Ausbau der Kernkraft in Schweden nachdrücklich unterstützt. Derzeit sind in Schweden sechs Kernreaktoren in Betrieb, die etwa 40 % des schwedischen Strombedarfs decken. Die schwedische Regierung hat dazu aufgerufen, die Blöcke 1 und 2 des Kernkraftwerks Ringhals wieder in Betrieb zu nehmen und den Bau neuer Reaktoren vorzubereiten.

In Übereinstimmung mit dem TSX Company Manual verlangt die TSX keine Genehmigung der Aktionäre für das freiwillige Delisting von der TSX, da ein akzeptabler alternativer Markt für die Aktien am oder um das vorgeschlagene Delisting-Datum existieren wird.

Das voraussichtliche Datum für die Notierung der Aktien an der TSXV wird zu gegebener Zeit bekannt gegeben. Das Handelssymbol der Gesellschaft "MAW", die CUSIP 577789100 und die ISIN CA5777891006 werden voraussichtlich unverändert bleiben. Die endgültige Genehmigung der Börsennotierung hängt davon ab, dass das Unternehmen bestimmte von der TSXV geforderte Bedingungen erfüllt, einschließlich der Erfüllung der TSXV-Anforderungen für die fortgesetzte Börsennotierung als Tier-2-Bergbauemittent, sowie andere von der TSXV geforderte übliche Bedingungen.

Die hierin erwähnte Springtide-Finanzierung wurde und wird nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der "U.S. Securities Act") oder den Wertpapiergesetzen der US-Bundesstaaten registriert und darf in den "Vereinigten Staaten" (wie in Regulation S des U.S. Securities Act definiert) nur angeboten oder verkauft werden, wenn sie gemäß dem U.S. Securities Act und den geltenden Wertpapiergesetzen der US-Bundesstaaten registriert ist oder eine Befreiung von einer solchen Registrierung vorliegt. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar, noch dürfen die Wertpapiere in einem Land verkauft werden, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre.

Über Mawson Gold Limited (TSX:MAW, FRANKFURT:MXR, OTCPINK:MWSNF)

Mawson Gold Limited hat sich als ein führendes nordisches Explorationsunternehmen profiliert. In den letzten Jahrzehnten hat das Team hinter Mawson eine lange und erfolgreiche Bilanz bei der Entdeckung, Finanzierung und Weiterentwicklung von Mineralienprojekten in den nordischen Ländern und Australien vorzuweisen, darunter das Rajapalot Au-Co-Projekt im PEA-Stadium in Finnland, die Skellefteå Au-Entdeckung und ein Portfolio historischer Uranressourcen in Schweden. Mawson hält derzeit auch 51% der Southern Cross Gold Ltd. (ASX:SXG), die drei hochgradige, historische epizonale Goldfelder mit einer Länge von 470 km2 in Victoria, Australien, einschließlich des Sunday Creek Au-Sb Vermögens, besitzt oder kontrolliert.

Im Namen des Verwaltungsrats,

"Michael Hudson"

Michael Hudson

Geschäftsführender Vorsitzender

Weitere Informationen

www.mawsongold.com

1305 - 1090 West Georgia St., Vancouver, BC, V6E 3V7

Mariana Bermudez (Kanada), Unternehmenssekretärin

+1 (604) 685 9316

mailto:info@mawsongold.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Zukunftsgerichtete Aussage

Einige Aussagen in dieser Pressemitteilung enthalten zukunftsgerichtete Informationen oder zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Alle hierin enthaltenen Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Obwohl Mawson der Ansicht ist, dass solche Aussagen vernünftig sind, kann das Unternehmen nicht garantieren, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen werden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind in der Regel durch Wörter wie: "glauben", "erwarten", "antizipieren", "beabsichtigen", "schätzen", "postulieren" und ähnliche Ausdrücke, oder solche, die sich ihrer Natur nach auf zukünftige Ereignisse beziehen. Mawson weist die Investoren darauf hin, dass zukunftsgerichtete Aussagen keine Garantie für zukünftige Ergebnisse oder Leistungen sind und dass die tatsächlichen Ergebnisse aufgrund verschiedener Faktoren, einschließlich der endgültigen behördlichen Genehmigung der Transaktion, erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen abweichen können, der endgültigen behördlichen Genehmigung der Transaktion, der Einstellung der Notierung der Mawson-Aktien an der TSX und der Notierung der Mawson-Aktien an der TSXV, des Abschlusses der von Springtide vermittelten Finanzierung, des Erhalts der bedingten Genehmigung der Notierung der Stammaktien von Springtide an der TSXV und der Fähigkeit des Unternehmens, wenn überhaupt, Uranexplorationen gemäß den zu erwartenden Änderungen der geltenden schwedischen Gesetze durchzuführen. Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse und Bedingungen und beinhalten daher inhärente Risiken und Ungewissheiten, wie unter der Überschrift "Risikofaktoren" in Mawsons jüngstem Jahresinformationsblatt, das auf www.sedarplus.ca veröffentlicht wurde, dargelegt wird. Obwohl diese Faktoren und Annahmen von Mawson angesichts der Erfahrungen und Wahrnehmungen des Managements in Bezug auf die aktuellen Bedingungen und erwarteten Entwicklungen als vernünftig erachtet werden, kann Mawson keine Garantie dafür geben, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen werden. Jede zukunftsgerichtete Aussage bezieht sich nur auf das Datum, an dem sie gemacht wird, und Mawson lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=73084Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=73084&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA5777891006Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.