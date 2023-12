EQS-News: Rentschler Biopharma SE / Schlagwort(e): Sonstiges

Rentschler Biopharma SE kündigt bedeutendes Kundenprojekt für neue US-Anlage an



20.12.2023 / 13:00 CET/CEST

Rentschler Biopharma SE kündigt bedeutendes Kundenprojekt für neue US-Anlage an Die hochmoderne Produktionsanlage Rentschler Biopharma Manufacturing Center (RBMC) soll kommendes Jahr den Betrieb aufnehmen Laupheim und Milford, MA, USA, 20. Dezember 2023 - Die Rentschler Biopharma SE, ein führendes Dienstleistungs- und Auftragsentwicklungsunternehmen (CDMO) für Biopharmazeutika einschließlich Arzneimitteln für neuartige Therapien (Advanced Therapy Medicinal Products ATMPs) gab heute bekannt, einen bedeutenden Kunden für das neue Rentschler Biopharma Manufacturing Center (RBMC) am Produktionsstandort im Großraum Boston, Massachusetts, gewonnen zu haben. Das RBMC wird voraussichtlich in der zweiten Hälfte des Jahres 2024 in Betrieb gehen. Der Kunde, ein langjähriger Auftraggeber von Rentschler Biopharma in Deutschland, lässt sein Produkt - ein innovatives Proteintherapeutikum zur Krebsbehandlung - bereits für die frühe klinische Entwicklung am Produktionsstandort von Rentschler Biopharma in Laupheim in cGMP-Qualität herstellen. Nun wird das Projekt in die USA übertragen, um die zusätzliche Versorgung zu gewährleisten. Federico Pollano, Senior Vice President Business Development bei Rentschler Biopharma, sagte: "Wir freuen uns sehr über das Vertrauen unseres Kunden, sein Produkt für die weitere klinische Entwicklung herzustellen. Ein wichtiger Aspekt unserer Dienstleistungen ist die Nahtlosigkeit unserer Abläufe über verschiedene Standorte hinweg und unsere konstante Bereitstellung erstklassiger Produkte. Wir arbeiten mit unseren Kunden partnerschaftlich zusammen und freuen uns darauf, weitere Projekte, sowohl von neuen als auch von bestehenden Kunden in unsere hochmoderne Anlage in den USA zu bringen." Benedikt von Braunmühl, CEO von Rentschler Biopharma, kommentierte: "Rentschler Biopharma ist darauf ausgerichtet, die Komplexität der biopharmazeutischen Herstellung für unsere Kunden zu reduzieren. Wir haben unsere RBMC-Anlage so entwickelt, dass sie einfach an die sich ändernden Anforderungen unserer Kunden angepasst werden kann, während diese sich weiterentwickeln und expandieren. Die heutige Ankündigung unterstreicht die strategische Bedeutung unserer US-Operationen für den Ausbau der internationalen Kapazitäten von Rentschler Biopharma und bekräftigt unser Engagement als Anbieter von umfassenden Entwicklungs- und Produktionslösungen für die biopharmazeutische Industrie. Gemeinsam mit unseren Kunden und Partnern können wir so die Medizin vorantreiben, um Leben zu schützen." Der aktuelle Standort in Milford wurde von einer auf ein Produkt spezialisierten kommerziellen Anlage zu einer Multi-Produkt-Anlage mit Bioreaktoren von bis zu 500 Litern Fassungsvermögen ausgebaut. Das neue, hochmoderne RBMC bietet zusätzlich 2.050 Quadratmeter Reinraumfläche für die Produktion und verfügt über vier neue 2.000-Liter-Einweg-Bioreaktoren. Dies ist die größte Expansion in der mehr als 150-jährigen Geschichte des Unternehmens und wird die globale cGMP-Kapazität von Rentschler Biopharma verdoppeln. Die Anlage wird sich hauptsächlich auf die kommerzielle Produktion hochkomplexer Moleküle für internationale Kunden konzentrieren.

Über Rentschler Biopharma SE Die Rentschler Biopharma SE ist ein führendes Auftragsentwicklungs- und Produktionsunternehmen (CDMO) und ausschließlich auf Kundenprojekte fokussiert. Das Unternehmen bietet Prozessentwicklung und Produktion von Biopharmazeutika einschließlich Adenovirus-assoziierter (AAV)-Gentherapien sowie damit verbundene Beratungsleistungen, Projektplanung und regulatorische Unterstützung an. Langjährige Erfahrung und exzellente Lösungskompetenz sichern den hohen Qualitätsstandard für die Kunden von Rentschler Biopharma. Ein professionelles Qualitätsmanagementsystem, eine bewährte Philosophie operativer Exzellenz und fortschrittliche Technologien gewährleisten Produktqualität und Produktivität in jedem Entwicklungs- und Produktionsschritt. Rentschler Biopharma ist ein unabhängiges Familienunternehmen und beschäftigt etwa 1.400 Mitarbeiter am Hauptsitz des Unternehmens in Laupheim, Deutschland sowie einem zweiten Standort in Milford, MA, USA. Rentschler ATMP Ltd. mit Sitz in Stevenage, UK, ist auf Zell- und Gentherapien spezialisiert. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.rentschler-biopharma.com . Folgen Sie Rentschler Biopharma auf LinkedIn .

Kontakt:

Rentschler Biopharma SE

Dr. Latika Bhonsle-Deeng

Senior Director Corporate Communications

Telefon: +49-7392-701-467

communications@rentschler-biopharma.com Medienanfragen:

MC Services AG

Eva Bauer

Telefon: +49-89-210228-0

rentschler@mc-services.eu Für hochauflösende Bilder kontaktieren Sie bitte communications@rentschler-biopharma.com .



