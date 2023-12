Berlin (ots) -BDI-Präsident Russwurm hat mit Bezug auf die anstehenden Landtagswahlen in Ostdeutschland davor gewarnt, die Alternative für Deutschland zu wählen. Die Partei sei schädlich für den Wirtschaftsstandort und "für Ansehen und Erfolg Deutschlands im globalen Kontext". Dazu erklärt AfD-Bundessprecher Tino Chrupalla:"Schädlich für den Wirtschaftsstandort, für Deutschlands Wohlstand und Erfolg auf der Welt sind die Grünen und ihre Partner mit ihrer Politik der Deindustrialisierung durch Verknappung und Verteuerung von Energie. Immer mehr Unternehmen wandern ab oder gehen in die Insolvenz. Unsere Volkswirtschaft versinkt in der Rezession. Herr Russwurm sollte tun, wofür er gewählt wurde: die Interessen der Industrie vertreten. Für Parteipolitik gegen die Interessen der Bürger haben unsere Industrieunternehmen sicher kein Verständnis."Jetzt zählen wir mit:https://www.afd.de/einzelfallticker/Pressekontakt:Alternative für DeutschlandBundesgeschäftsstelleSchillstraße 9 / 10785 BerlinTelefon: 030 - 220 23 710E-Mail: presse@afd.deOriginal-Content von: AfD - Alternative für Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/110332/5676827