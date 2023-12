© Foto: Eugene Hoshiko - picture alliance / ASSOCIATED PRESS



Der Nikkei hat sich in diesem Jahr besonders gut entwickelt. Die dovishe Haltung der Bank of Japan (BOJ) sorgte für Optimismus. Der japanische Leitindex kletterte heute auf den höchsten Stand seit 33 Jahren. Der japanische Leitindex Nikkei 225 stieg am Mittwoch zeitweise um mehr als 1,8 Prozent auf 33.816 Punkte. Das ist der höchste Stand seit mehr als 33 Jahren. Die Erwartung niedrigerer US-Zinsen und vor allem die dovishen Signale der Bank of Japan (BOJ) sorgten für Optimismus. Der Nikkei hat im laufenden Jahr mehr als 30 Prozent zugelegt. Zum Vergleich: Der DAX legte im gleichen Zeitraum nur rund 18 Prozent zu. Beim Dow Jones waren es sogar nur gut 13 Prozent. Interessanterweise gab die …