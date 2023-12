© Foto: Richard Drew - picture alliance/dpa



Laut einer Umfrage der Bank of America (BofA) unter 219 Fondsmanager waren institutionelle Investoren seit Anfang letzten Jahres nicht mehr so optimistisch. Worauf sie jetzt wetten - und worauf nicht.Vor allem die sich abzeichnende Wende der US-Notenbank Federal Reserve hat die Stimmung an der Wall Street zum Jahresende angeheizt. Seit Januar 2022 waren Großinvestoren nicht mehr so optimistisch, was BofA-Stratege Michael Hartnett auf ein "Goldlöckchen 2024"-Szenario hoffen lässt, bei dem das wirtschaftliche Wachstum weder zu heiß noch zu kalt wird. Laut Bank of America reagieren die Anleger auf diese Aussichten, indem sie ihr Bargeld abstoßen und sich mit Aktien und Anleihen eindecken. …