STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Anlegertrends

1. Call-Optionsschein auf Amazon (WKN GZ73FF)

Die Aktie von Amazon gehört zu den Magnificent 7, also den groÃ?en 7 US-Tech-Aktien, die in diesem Jahr tonangebend waren. Ihr Anteil am Nasdaq 100 macht nach einem starken Jahr 2023 inzwischen rund 40 Prozent aus. Die Amazon-Aktie hat sich in diesem Jahr mit einem Plus von mehr als 80 Prozent fast verdoppelt. Und auch das WeihnachtsgeschÀft verspricht einiges. Amazon hat beim Paketversand in Deutschland weiter Marktanteile hinzugewonnen. Der Umsatz soll in diesem Jahr um 6 Prozent branchenweit wachsen. Ein Call-Optionsschein mit der WKN GZ73FF wird in Stuttgart verkauft. 2. Call-Optionsschein auf Infineon (WKN DJ4YQB)

Chiphersteller blicken in eine rosige Zukunft. Viele Branchenunternehmen bauen ihre KapazitÀten bereits aus, dazu gehört auch Infineon. Vor allem die Themen KI, ElektromobilitÀt und autonomes Fahren sorgen fÃŒr Zuversicht und lassen auf eine weiter steigende Nachfrage hoffen. Die AuftragsbÃŒcher in der Autozuliefersparte seien voll, erklÀrte Infineon-Firmenchef Jochen Hanebeck. Mit einem Plus von rund 34 Prozent in diesem Jahr gehört die Aktie des Halbleiterherstellers zu den Top 10 im DAX 2023. Ein Call-Optionsschein mit der WKN DJ4YQB wird in Stuttgart gekauft. 3. Knock-out-Call auf Commerzbank (WKN KJ1E33)

Ein Knock-out-Call der Commerzbank wird an der Euwax rege gehandelt. Der Titel korrigierte in den vergangenen Tagen, allerdings stimmt die Jahresperformance noch mit einem Plus von rund 20 Prozent. Damit liegt der Finanztitel im DAX-Ranking im Mittelfeld. UnterstÌtzung bekam die Aktie durch eine Kaufempfehlung, die von der UBS zuletzt bestÀtigt wurde. Die Leitzinssenkungen kÀmen nun frÌher gedacht und die Commerzbank sei ein Profiteur in diesem Zinsumfeld. Ein Knock-out-Call mit der WKN KJ1E33 wird an der Euwax gekauft.

Euwax Sentiment Index

Der DAX pendelt heute zwischen Gewinnen und Verlusten hin und her, kann sich aber knapp Ìber der 16.700-Punktemarke halten. In Stuttgart gab es einen deutlichen Stimmungswechsel unter den Derivateanlegern. Die Optimisten prÀgten den Handel zu Beginn, gaben aber schnell das Zepter aus der Hand und die BÀren Ìbernahmen. Das Euwax Sentiment ist aktuell allerdings nur leicht negativ.

Börse Stuttgart auf Youtube

Bitcoin taut auf â?" Das Ende des Krypto-Winters? | Boerse Stuttgart | Krypto-Update Im heutigen Video werfen wir gemeinsam mit Markus Miller einen Blick auf verschiedene wirtschaftliche und finanzielle Entwicklungen. Die US-Inflation ist auf 3,1% gesunken, den niedrigsten Stand seit MÀrz 2021, wÀhrend die Kerninflation bei 4% verharrt. Die Weltwirtschaft wÀchst moderat und die Erweiterung der BRICS-Gruppe deutet auf eine neue geopolitische Ordnung hin. Bitcoin hat eine Kurskorrektur erfahren, Binance bleibt ein Kryptorisiko, aber regulatorische MaÃ?nahmen könnten langfristig positive Auswirkungen haben. Wir beleuchten auch die Rolle von KryptowÀhrungen, einschlieÃ?lich JPM Coin, und die PopularitÀt von Altcoins in Europa. AbschlieÃ?end diskutieren wir steuerliche Entwicklungen fÃŒr Krypto-Investoren in Deutschland. Und als besonderes Highlight werfen wir einen Blick auf die 15 Krypto-Prognosen, die VanEck fÃŒr das kommende Jahr veröffentlicht hat. Video unter folgendem Link anschauen: https://www.youtube.com/watch?v=SknqiHdxCvc Disclaimer:

Der vorliegende Marktbericht dient lediglich der Information. FÌr die VollstÀndigkeit und Richtigkeit Ìbernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine GewÀhr. Insbesondere wird keine Haftung fÌr die in diesem Marktbericht enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment Ìbernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung fÌr Vorsatz und grobe FahrlÀssigkeit.

Quelle: Boerse Stuttgart GmbH, www.boerse-stuttgart.de

(FÃŒr den Inhalt der Kolumne ist allein Boerse Stuttgart GmbH verantwortlich. Die BeitrÀge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)