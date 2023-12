München (ots) -Knapp eine Woche ist die neue fünfteilige Sport-Doku-Reihe "Being Michael Schumacher" erst in der ARD Mediathek (https://www.ardmediathek.de/serie/being-michael-schumacher/staffel-1/Y3JpZDovL2Rhc2Vyc3RlLmRlL2JlaW5nLW1pY2hhZWwtc2NodW1hY2hlcg/1) verfügbar, doch seit dem 14. Dezember wurde sie insgesamt bereits 1,35 Mio. Mal abgerufen. Der im Rahmen eines Gesamtprojekts von BR und NDR entstandenen Produktion ist damit der erfolgreichste Start einer Doku-Reihe in diesem Jahr in der ARD Mediathek gelungen.Die Serie zeichnet ausführlich, auch in vielen Gesprächen mit Weggefährten, Konkurrenten und Verwandten, den Weg des jungen Michael Schumacher von der Kartbahn an der Kiesgrube in Kerpen zu einer Motorsport-Legende nach. Die lineare Ausstrahlung aller fünf Folgen von "Being Michael Schumacher" ist am 28. Dezember ab 23:35 Uhr im Ersten geplant, außerdem am 1. Januar ab 21:45 Uhr im NDR Fernsehen und am 7. Januar ab 22:00 Uhr im BR Fernsehen.Auch der zum Gesamtprojekt gehörige fünfteilige Storytelling-Podcast "Schumacher. Geschichte einer Ikone" (https://www.ardaudiothek.de/sendung/schumacher-geschichte-einer-ikone/12909235/) wird derzeit stark nachgefragt. Er widmet sich der Persönlichkeit Michael Schumacher, beleuchtet Erfolge, Konflikte, Kämpfe und Auftreten des Superstars. Seit dem 29. November wurde der Podcast über alle Plattformen rund 230.000 Mal abgerufen."Being Michael Schumacher" in der ARD Mediathek ... (https://www.ardmediathek.de/serie/being-michael-schumacher/staffel-1/Y3JpZDovL2Rhc2Vyc3RlLmRlL2JlaW5nLW1pY2hhZWwtc2NodW1hY2hlcg/1)"Schumacher. Geschichte einer Ikone" in der ARD Audiothek ... (https://www.ardaudiothek.de/sendung/schumacher-geschichte-einer-ikone/12909235/)Lineare Ausstrahlungen:28. Dezember 2023Das Erste23:35 UhrSportschauBeing Michael SchumacherFünfteiliger Film von Andreas Troll1. Januar 2024NDR Fernsehen21:45 UhrBeing Michael SchumacherFünfteiliger Film von Andreas Troll7. Januar 2024BR Fernsehen22:00 UhrBeing Michael SchumacherFünfteiliger Film von Andreas TrollPressekontakt:ARD Sportkoordination, Swantje Lemenkühler,Tel. 089/55 89 44 780, E-Mail: swantje.lemenkuehler@ard.deFür die Doku-Serie:Bayerischer Rundfunk, Pressestelle,Christian Dück, Tel.: +49 89 5900 10575,E-Mail: Christian.Dueck@br.deOriginal-Content von: ARD Mediathek, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/153003/5677014