Asien ist auf internationalen und globalen Inlandsflügen dominierend; London Heathrow unter den Top 5 der verkehrsreichsten Flughäfen der Welt

Die wichtigsten Erkenntnisse:

Die Route von Kairo (CAI) nach Jeddah (JED) ist die am zweitstärksten frequentierte internationale Flugverbindung weltweit, gefolgt von der Route von Hong Kong (HKG) nach Taipei (TPE) auf Platz 3.

ist die am zweitstärksten frequentierte internationale Flugverbindung weltweit, gefolgt von der Route von auf Platz 3. Die Strecke von London Heathrow (LHR) nach New York (JFK) belegt weltweit Platz 8 auf der Liste der am stärksten frequentierten internationalen Flugverbindungen.

Die Routen von Dubai (DXB) nach London Heathrow (LHR) und von Lissabon (LIS) nach Madrid (MAD) rangieren auf den Plätzen 5 und 10 der am stärksten frequentierten Flugverbindungen in der EMEA-Region.

OAG, die weltweit führende Datenplattform für die globale Reisebranche, veröffentlichte heute ihre Liste der meistfrequentierten Flugstrecken der Welt für 2023. Die Analyse basiert auf den globalen Flugplandaten von OAG und bietet einen Überblick über die Streckenperformance und Trends sowohl im grenzüberschreitenden als auch im Inlands-Flugverkehr.

Wieder einmal verlaufen die am meisten genutzten Flugverbindungen der Welt im asiatisch-pazifischen Raum, denn hier sind 7 der 10 wichtigsten internationalen Flugverbindungen und 9 der wichtigsten Inlandsflugverbindungen der Welt zu finden. Die verkehrsreichste internationale Strecke ist die Verbindung von Kuala Lumpur (KUL) nach Singapur Changi (SIN) mit 4,9 Millionen Sitzen. Die Strecke von Kairo (CAI) nach Jeddah (JED) liegt mit 4,8 Millionen Sitzen auf Platz 2, nach 3,4 Millionen im Jahr 2019.

London Heathrow (LHR) liegt in diesem Jahr mit 49.370.859 Sitzen in der Liste der verkehrsreichsten Flughäfen der Welt auf Platz 4. Atlanta Hartsfield-Jackson International Airport (ATL) nimmt Rang 1 ein, gefolgt von Dubai International Airport (DXB) auf Rang 2.

Unter den verkehrsreichsten Inlandsstrecken ist die Strecke von Peking (PEK) nach Shanghai Hongqiao (SHA)die Nummer 1 in China, während die Strecke von Honolulu (HNL) nach Kahului (OGG) die verkehrsreichste in den USA ist.

"Asien weist aufgrund seiner Beliebtheit als Tourismus-Hotspot nach wie vor die verkehrsreichsten Strecken der Welt auf", sagte John Grant, Chief Analyst bei OAG. "Obwohl die Kapazität noch nicht wieder das Niveau von 2019 erreicht hat, bleibt London Heathrow eine wichtige Drehscheibe für den weltweiten Flugverkehr."

Weitere Einblicke finden Sie in der vollständigen Analyse hier.

Über OAG

OAG treibt als führende Datenplattform für die globale Reisebranche seit 1929 das Wachstum und die Innovation im Bereich des Flugverkehrs voran. Sie verfügt über das größte und am besten etablierte unabhängige Flugplan- und Flugstatusdaten-Netzwerk der Welt. OAG mit Hauptsitz in Großbritannien unterhält Niederlassungen in den USA, Singapur, Japan, China und Litauen. Weitere Informationen finden Sie unter www.oag.com. Folgen Sie uns auch auf Twitter @OAG Aviation.

