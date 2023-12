Tagesausblick für 21.12.: Die zweite Reihe holt auf. 10-Jahresrendite sinkt unter 2%

Beim DAX® haben die Investoren ein paar Gänge zurückgeschalten und verwalten das erreichte Niveau. Die zweite Reihe gemessen am MDAX®und SDAX® hinken den Blue Chips im laufenden Jahr deutlich hinterher. Seit einigen Tagen präsentieren sie sich allerdings stärker als der DAX®. Morgen stehen noch einige Wirtschaftsdaten aus den USA zur Veröffentlichung an.

Die Rendite 10jähriger Bundesanleihen ist unter die Marke von 2 Prozent getaucht. Die Rendite vergleichbarer US-Papiere hält sich weiterhin unterhalb der 4%-Marke. Die Abwärtsdynamik bei den Renditen hat zwar abgenommen. Der Trend bleibt damit jedoch intakt. Die Notierungen für Edelmetalle wie Gold und Silber bewegten sich heute kaum von der Stelle. So schloss der Goldpreis bei knapp 2.050 USD. Ein ähnliches Bild zeigte sich beim Ölpreis. Der Preis für ein Barrel Brent Crude Oil stagnierte bei knapp 80 USD.

Unternehmen im Fokus

Dem europäischen Automobilverband ACEA zufolge stieg die Zahl der Neuzulassungen in der EU im November an. Auf Sicht der ersten elf Monate des Jahres stieg die Zahl der neu zugelassenen Fahrzeuge sogar zweistellig. In Deutschland stottert zwar der Motor. Nach anfänglichen Gewinnen legten BMW, Mercedes-Benz und VW jedoch den Rückwärtsgang ein. Die Aktie von Deutsche Bank klopft an das Jahreshoch. Schwache Zahlen und ein revidierter Ausblick von FedEx drückten auf die Notierung von Deutsche Post. Schaeffler hält inzwischen knapp 80 Prozent der Vitesco-Anteile und kommt damit der geplanten Übernahme näher. Südzucker will Cropenergies nun komplett übernehmen. Der Zuckerhersteller hält bereits über 74 Prozent. United Internet erwartet für 2024 einen deutlichen Umsatz- und Gewinnanstieg. Dies quittierten die Anleger mit einem kräftigen Kursplus.

Morgen meldet Nike Zahlen für das abgelaufene Quartal.

Wichtige Termine:

France-Business confidence

United States-Jobless

United States-GDP Final

United States-Philly Fed New

ECB's Lane speaks on policy panel - The European Central Bank's chief economist Philip Lane takes part in a panel discussion about policy at the Economics Winter Workshop of the Central Bank of Ireland.

Lipper reports weekly U.S. fund flows - Thomson Reuters Lipper reports weekly sales of mutual funds and exchange-traded funds, showing what changing money flows say about asset allocations, hot and cold sectors, and the varying appeals of regions and industries.

Chart: DAX® Widerstandsmarken: 16.770/17.000/17.200 Punkte Unterstützungsmarken: 16.330/16.458/16.586/16.631/16.710 Punkte Der DAX® bewegte sich heute in einer engen Range zwischen 16.710 und 16.770 Punkten. MACD und RSI sind als neutral zu bewerten. Es gibt kurzfristig keine klare Tendenz. Auf der Unterseite findet der Index bei 16.631 Punkten eine weitere Unterstützung. Rücksetzer auf dieses Level könnte von Bullen zum Einstieg genutzt werden. Eine nachhaltige Bewegung ist frühestens oberhalb von 16.770 Punkten mit dem Ziel von 17.000 Punkten oder unterhalb von 16.586 Punkten (61,8%-Retracementlinie) zu erwarten. In diesem Fall droht eine Konsolidierung bis 16.458 oder gar 16.330 Punkte. DAX® in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunde) Betrachtungszeitraum: 27.11.2023 - 20.12.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche) Betrachtungszeitraum: 21.12.2018 - 20.12.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de Strukturierte Produkte wie Reverse Bonus-Cap-Zertifikate könnten eine Investmentmöglichkeit sein. Sie eignen sich jedoch nur für Investoren, die nur noch ein begrenztes Potenzial nach oben sehen. Diese Wertpapiere sind mit einer Barriere und einem Bonuslevel/Cap ausgestattet. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets unterhalb der Barriere, erhält der Investor am Laufzeitende den maximalen Rückzahlungsbetrag ausbezahlt. Dieser Betrag ergibt sich aus der Differenz aus Reverselevel und Bonuslevel - angepasst um das Bezugsverhaltnis (z.Bsp.: (24.000 - 14.000)/100 = 100 Euro). Andernfalls droht allerdings ein Verlust. Faktor Optionsscheine bieten risikofreudigen Anlegern die Möglichkeit, gehebelt von einer Auf- beziehungsweise Abwärtsbewegung des Leitindex teilzunehmen. Es drohen jedoch hohe Verluste, wenn der Index in die entgegengesetzte Richtung einschlägt. Reverse Bonus Cap-Zertifikate auf den DAX® Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Barriere in Pkt. Bonuslevel/Cap in Pkt. Reverselevel in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HD14C2 91,99* 20.000 14.000 24.000 20.09.2024 DAX® HC9JHK 92,46** 19.000 11.750 22.250 21.06.2024 * max Rückzahlungsbetrag: 100 Euro; ** max. Rückzahnlungsbetrag: 105 Euro; Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 20.12.2023; 17:15 Uhr Faktor Optionsscheine Long auf DAX ® für eine Spekulation auf einen Kursanstieg des Index Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Reset Barriere in EUR Hebel Letzter Bewertungstag DAX® HC01KH 9,81 13.398,323812 15.073,114289 5 Open End DAX® HC977R 12,09 15.072,942257 15.910,997846 10 Open End DAX® HC0558 11,44 15.631,148405 16.189,180403 15 Open End DAX® HD136D 13,12 16.077,713324 16.412,129761 25 Open End Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 20.12.2023; 17:15 Uhr Faktor Optionsscheine Short auf DAX® für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Reset Barriere in EUR Hebel Letzter Bewertungstag DAX® HC99KA 7,09 20.094,045086 18.420,21113 -5 Open End DAX® HC8E76 4,91 18.419,426641 17.581,342729 -10 Open End DAX® HC7FDJ 8,90 17.861,220492 17.302,164291 -15 Open End DAX® HD15GY 6,15 17.414,655574 17.080,294187 -25 Open End Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 20.12.2023; 17:15 Uhr Informationen rund um die Funktionsweise von Bonus Cap-Zertifikaten und Faktor Optionsscheinen sowie zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.