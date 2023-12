2026 soll er erst erscheinen: Doch schon jetzt hat der Chefdesigner des Volkswagen-Konzerns in einem Instagram-Post weitere Einzelheiten zum elektrischen Golf GTI preisgegeben. Bereits am 3. September dieses Jahres hatte VW und dessen Chef, Thomas Schäfer, während der Premiere einer Elektro-GTI-Studie auf der Automesse IAA Mobility in München angekündigt, dass in Zukunft ebenfalls Elektroautos des Konzerns als GTI gekennzeichnet werden könnten. "Mit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...