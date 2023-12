Keine Bewegung seit 10 Jahren: So viele Bitcoin werden konsequent gehalten oder sind verloren gegangen

Einer der Gründe, warum Bitcoin so ein hoher Wert zugesprochen wird, ist die Tatsache, dass das Angebot begrenzt ist. Insgesamt wird es am Ende nur 21 Millionen BTC geben und bis es soweit ist, wird es noch über 100 Jahre dauern. Es ist also offensichtlich, dass nur die wenigsten überhaupt jemals einen ganzen Bitcoin besitzen werden. Das ohnehin schon knappe Angebot wird noch weiter begrenzt, wenn man bedenkt, dass die Kryptowährung noch vor etwas mehr als einem Jahrzehnt so gut wie wertlos war und viele, die damals welche gekauft haben, heute wahrscheinlich keinen Zugang mehr dazu haben, oder es gar nicht mehr wissen. Ein beachtlicher Teil des Gesamtangebots wurde schon seit über 10 Jahren nicht transferiert.

16 % des Gesamtangebots wurden seit 10 Jahren nicht transferiert

Inzwischen sind 19,575 Millionen der insgesamt 21 Millionen Bitcoin, die es jemals geben wird, in Umlauf. Von diesen 19,575 Millionen BTC wurden rund 16 % seit über 10 Jahren nicht bewegt. Das entspricht über 3,1 Millionen Bitcoin, von denen man nicht weiß, ob ihre Besitzer Diamond Hands haben - also einfach lange nicht verkaufen - oder ob sie den Zugang zu ihrer Wallet verloren haben und die BTC nie mehr auf den Markt kommen werden.

Der Anteil der tatsächlich nicht mehr zugänglichen Coins wird sogar noch deutlich höher geschätzt. Immerhin ist es auch nicht unwahrscheinlich, dass auch in den letzten 10 Jahren Bitcoin verloren gegangen sind. Wenn man bedenkt, dass bis ins Jahr 2015 der Kurs bei rund 250 Dollar gelegen hat und die Technologie damals noch viel neuer und verwirrender war als heute, kann man sich ausmalen, dass der eine oder andere seitdem seine Keys zur Wallet verloren hat oder die eine oder andere ungültige Transaktion ausgeführt hat.

Auswirkungen auf den Kurs

Die Tatsache, dass ein so hoher Anteil der ohnehin schon begrenzten Coins schon so lange nicht mehr bewegt wurde, wirkt sich natürlich auch positiv auf den Kurs aus, da das Angebot dadurch weiter verknappt wird. Mit dem bevorstehenden Halving wird auch die Ausgaberate neuer Bitcoin wieder reduziert, wodurch die Nachfrage das Angebot noch weiter übersteigen kann. Ob es wirklich so viele Investoren mit Diamond Hands gibt, die vor 2013 zu einem Kurs von 100 Dollar eingestiegen sind und auch 2021, als der Preis auf fast 70.000 Dollar gestiegen ist, nicht verkauft haben, ist fraglich.

Wahrscheinlich ist ein beachtlicher Teil davon eher für immer unzugänglich. Verlorene Wallets, verstorbene Besitzer, die den Zugang zu ihren Coins nicht weitergegeben haben, vergessene Seed Phrases - Die Liste der Gründe, warum man Bitcoin verlieren kann, ist lang.

Wale verknappen das Angebot zusätzlich

Neben der Tatsache, dass man von einem beachtlichen Anteil der Coins nicht weiß, ob überhaupt noch jemand Zugang dazu hat, weil sie seit einem Jahrzehnt nicht bewegt wurden, kommen auch noch Wale - also Großinvestoren - dazu, die das Umlaufangebot weiter verknappen und wahrscheinlich auch nicht vorhaben, ihre BTC so schnell zu verkaufen.

(Die 10 größten Bitcoin Wallets - Quelle: Bitinfocharts)

Allein die 10 größten Wallets mit den höchsten Bitcoin-Beständen halten über eine Million Coins. Selbst in die Top 100 schafft man es erst ab einer Menge von über 10.000 Bitcoin. Das Angebot bleibt also knapp, während die Nachfrage in den nächsten Jahren immer weiter steigen dürfte.

Durch den Einstieg großer Unternehmen konzentriert sich die Kryptowährung, die ursprünglich für ihre Dezentralität gefeiert wurde, auf einen immer kleineren Personen- und Unternehmerkreis. Ein ähnliches Bild zeigt sich auch beim Schürfen neuer Bitcoin. Der Mining-Markt wird ebenfalls zunehmend von Unternehmen dominiert, die ganze Rechenzentren bauen, um das digitale Gold zu schürfen, während es für Privatpersonen schon lange nicht mehr möglich ist, einfach den Gaming PC ein paar Stunden laufen zu lassen und dadurch Bitcoin zu schürfen. Dieser Entwicklung wird aber durch Projekte wie Bitcoin Minetrix entgegengewirkt.

Bitcoin Minetrix dezentralisiert den Mining-Prozess

Während es vor allem hierzulande für Privatpersonen fast nicht mehr möglich ist, Bitcoin profitabel zu minen, weil die Anschaffungskosten für die Hardware hoch sind und der Strompreis in den letzten Jahren explodiert ist, ist aus dem Prozess inzwischen trotzdem eine Milliardenindustrie geworden. Mit Bitcoin Minetrix ($BTCMTX) könnten aber schon bald auch Kleinanleger wieder Bitcoin schürfen. Möglich wird das durch den einzigartigen Stake to Mine-Ansatz des Projekts.

(Bitcoin Stake to Mine Dashboard - Quelle: bitcoinminetrix.com)

Investoren, die $BTCMTX-Token kaufen und diese staken, erhalten dafür in Zukunft als Belohnung ein Guthaben, das sie für das Bitcoin Cloud Mining verwenden können. Das Risiko, Geld an einen Cloud-Anbieter zu überweisen, bei dem man oft langjährige Verträge abschließen muss, entfällt dadurch komplett, sodass auch Betrug ausgeschlossen ist.

Das Konzept, das zur Dezentralisierung bei Bitcoin beitragen kann, findet viel Anklang in der Community, sodass Anleger bereits $BTCMTX-Token im Wert von über 5,6 Millionen Doller gekauft haben. Ein Großteil dieser Token wurde auch bereits in den Staking Pool eingezahlt, um in erster Linie zusätzliche Token, später aber die Credits für das Bitcoin Mining zu erhalten.

(Bitcoin Minetrix Presale - Quelle: bitcoinminetrix.com)

Schon während des Vorverkaufs wird der Preis mehrfach angehoben, sodass sich der frühe Einstieg für Investoren lohnen kann. Analysten, die auf das Projekt aufmerksam geworden sind, erwarten aber, dass der Preis nach dem Handelsstart an den Kryptobörsen deutlich höher steigen kann und das Projekt derzeit noch stark unterbewertet ist. Spätestens mit dem bevorstehenden Bitcoin Halving könnten immer mehr Interessenten, die noch vom Mining-Markt profitieren wollen, auf Bitcoin Minetrix setzen, da das Risiko hier deutlich geringer ist, weil die Anschaffungskosten entfallen und man nur so viele Token kaufen kann, wie man möchte, ohne gleich zehntausende Dollar in eigene Mining Hardware zu investieren.

