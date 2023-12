Alphabet Aktie bricht aus: Das wird jetzt wichtig

Mit einem Kurssprung von rund 3 % führt die Alphabet Aktie heute die starken Indizes an. Damit ist Alphabet eine der stärksten Aktien im S&P 500 und könnte zeitnah neue Jahreshochs erreichen. Dabei dürfte auch das Thema Window-Dressing in Kombination mit einer in der Peer Group attraktiven Bewertung der Alphabet Aktie in die Karten spielen. Das Chartbild stellt sich bullisch dar. Analysten haben die Anteilsscheine des Tech-Konzerns auch für das Jahr 2024 auf der Rechnung.

Aktuell greift die Alphabet Aktie die Verlaufshochs an. Sollte das bullische Momentum andauern, könnten die Papiere mit einem Kurssprung über das Oktober-Hoch noch vor Weihnachten das nächste Kaufsignal generieren. Ein Einstieg dürfte sich kurzfristig erst bei einem klaren, bestätigten Ausbruch anbieten.

Doch warum ist die Alphabet Aktie so stark nachgefragt und was wird jetzt wichtig?

Window-Dressing & attraktive Bewertung: Darum steigt die Alphabet Aktie

Das Window Dressing bezeichnet eine Praxis, bei der die Manager der Fonds ihre Portfolios kurz vor dem Ende des Jahres ästhetisch aufwerten. Sie verkaufen Aktien mit schlechter Performance und kaufen solche mit guter Performance, um das Portfolio erfolgreicher erscheinen zu lassen. Diese Strategie zielt darauf ab, bestehende oder potenzielle Investoren zu beeindrucken. Jeder möchte die besten Aktien eines Jahres im Portfolio haben. Dies kommt den bereits gut gelaufenen Aktien zugute.

Mit einer Year-to-Date-Performance von rund 52 % gehört auch die Alphabet-Aktie zu den Outperformen im Jahr 2023. Aktuell akkumulieren Investoren somit die Anteilsscheine und treiben die Alphabet Aktie weiter an.

Doch nicht nur das Thema Window-Dressing dürfte hier entscheidend sein. Denn gerade die Kombination mit einer attraktiven Bewertung in der Peer-Group der Big-Tech sorgt für Spannung. Anleger können nicht nur eine gut gelaufene Aktie in ihre Portfolios aufnehmen, sondern spekulieren auch auf eine weiterhin starke Performance in 2024. Hier könnte die Alphabet Aktie Aufholpotenzial haben.

Denn mit einem aktuellen KGV von unter 25 und einem KUV unter 5,5 ist die Alphabet Aktie zumindest historisch nicht allzu teuer. Mit einem erwarteten zweistelligen Umsatzwachstum und weiterem Fokus auf Kosteneffizienz könnte das Gewinnwachstum im Jahr 2024 über den Erwartungen liegen und die Bewertung deutlich vergünstigen.

Stimmig dazu sieht das KI-gestützte Analysetool AltIndex einen optimistischen Geschäftsausblick für 2024. Während sich dies in der Gesamtwirtschaft uneinheitlich darstellt, könnte die Alphabet Aktie wieder stärker profitieren.

Fokus auf Kosteneffizienz: Alphabet treibt Umbau voran

Im Jahr 2024 dürfte Alphabet den Fokus weiterhin verstärkt auf Kosteneffizienz und Konsolidierung legen. Diese Strategie zielt darauf ab, das Unternehmen schlanker und wettbewerbsfähiger zu machen. Durch die Optimierung von Prozessen und die Reduzierung unnötiger Ausgaben kann Alphabet Potenzial für eine verbesserte Margenentwicklung freisetzen. Dieser Ansatz ist entscheidend, um in einem dynamischen Marktumfeld wettbewerbsfähig zu bleiben und gleichzeitig die Profitabilität zu steigern.

Nach Reuters-Informationen plant Alphabet aktuell den Umbau der Abteilung für den Verkauf von Werbeanzeigen, die rund 30.000 Mitarbeiter umfasst. So dürfte dies auch mit Entlassungen erfolgen. Dabei handelt es sich bei weitem nicht um die erste Entlassungsrunde seit der Corona-Pandemie. Die Big-Tech-Unternehmen bauen weiterhin Personal in den zuletzt doch stärker aufgeblähten Geschäftsstrukturen ab, regelmäßig zur Freude der Aktionäre. Auch die Stellenanzeigen bleiben nach AltIndex-Daten unverändert.

Alphabet Aktie bleibt auch 2024 Basis-Investment

Mit einer historisch fairen Bewertung, dem anziehenden Sentiment und charttechnischen Kaufsignalen bleibt die Alphabet Aktie auch für 2024 Basis-Investment. Das Werbegeschäft dürfte weiter anziehen, KI-Fantasie bleibt reichlich vorhanden. Denn mit Gemini möchte Alphabet wieder ganz vorne im Wettrüsten um die Künstliche Intelligenz mitmischen, nachdem das Tech-Unternehmen den Startschuss verschlafen hatte. Das wachstumsstarke Cloud-Computing und Autonomes Fahren via Waymo sind fester Bestandteil des Geschäftsmodells bei Alphabet.

Da scheint es folgerichtig, dass AltIndex den Geschäftsausblick als stark einstuft, obgleich aktuell der AI-Score noch das Halten empfiehlt. Wer langfristig auf der Suche nach soliden und wachstumsstarken Aktien ist, findet bei der Alphabet Aktie auch für 2024 einen spannenden Wert.

Aktien mit AltIndex analysieren

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.