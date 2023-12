FRANKFURT (dpa-AFX) - Commerzbank (CRZBY.PK) said it has received an approval from the European Central Bank or ECB for a new share buyback program with a volume of up to 600 million euros. Together with the approval of the German Finance Agency, all prerequisites for a share buyback are now met.



Therefore, Commerzbank intends to resolve on the execution of the share buyback in early January.



