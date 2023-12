Veslatec Oy hat im Dezember Nordlift Oy, einen Hersteller von Hebezeugen, übernommen. Mit dieser Übernahme wird Veslatec seine Position auf dem internationalen Markt stärken und die eigene Produktpalette erweitern.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20231220933864/de/

"Nordlift-Hebezeuge machen das Geschäft von Veslatec zunehmend international, wobei sich der Export von Ausrüstungen stark auf die nordischen Länder und Mitteleuropa konzentriert", sagen Aki Norrbacka (links), Veslatecs Entwicklungsdirektor, Jani Poikkimäki (Mitte), Verkaufsdirektor, und Tom Bergström, Geschäftsführer. (Foto: Markus Loppi/Herea Ltd)

Veslatec hat am 11.12.2023 Nordlift Oy, einen Hersteller von Hebezeugen, übernommen. Durch die Transaktion wird Nordlift zu einer Tochtergesellschaft von Veslatec.

Nordlift Oy ist ein Hebezeug-Pionier, der weltweit für seine Spezialhebezeuge sowie die Tatsache bekannt ist, dass seine Kräne sogar ganze Züge anheben können. Mit dieser Übernahme wird Veslatec seine Position auf dem internationalen Markt stärken und die eigene Produktpalette erweitern.

"Nordlift erreicht auf dem internationalen Markt eine größere Wettbewerbsfähigkeit, da die gesamte Produktion in den eigenen Werken erfolgen kann. Nordlift verfügt über das Know-how in Konstruktion, Schweißen, Montage und der Prüfung von Hebezeugen, während Veslatec die Laser- und Weiterverarbeitung beherrscht", fasst Tom Bergström, Geschäftsführer von Veslatec, zusammen.

Mit der Übernahme stärkt Veslatec sein internationales Geschäft. Der Umsatz von Nordlift lag im vergangenen Jahr bei 2,3 Millionen Euro, wobei mehr als die Hälfte des Geschäfts auf den Export entfiel. Der Anteil von Veslatec lag mit einem Umsatz von 7,5 Mio. EUR bei rund 17 %.

"Nordlift ist unser Zugpferd in die Welt. In Deutschland kümmert sich unser eigenes Verkaufsbüro um den europäischen und internationalen Handel. Die Endkunden kommen sogar aus Asien", berichtet Bergström.

Matti Ranttila, bisheriger CEO von Nordlift, wird für weitere zwei Jahre als Minderheitsaktionär und Berater bei Nordlift fungieren. Wegen seines umfassenden Know-hows und seiner Produktionskapazität wurde Veslatec als potenzieller Käufer ausgewählt.

"Ich bin fest davon überzeugt, dass Veslatec in der Lage ist, die qualitativ hochwertigen Produkte von Nordlift herzustellen und auf den Weltmarkt zu exportieren. Die Produktentwicklung läuft schon seit Jahrzehnten und die Produkte haben sich weltweit durchgesetzt. Ich kann mein Lebenswerk mit ruhigem Gewissen an meine jüngeren Kollegen weitergeben", sagt Ranttila.

"Wir fühlen uns verpflichtet, unser eigenes Produktgeschäft über die Kundenwünsche hinaus weiter zu entwickeln. Unser Ziel ist es, die Hebezeuge ebenso in wachsendem Maße auf das Projekt abzustimmen", so Bergström abschließend.

Veslatec Oy wurde 1989 gegründet und hat etwa 40 Mitarbeiter. Der Umsatz von Veslatec betrug im vergangenen Jahr rund 7,5 Millionen Euro. Die Hauptaktivitäten des Unternehmens sind die Herstellung, Bearbeitung und das Laserschneiden von Metallprodukten. Veslatec hat seinen Sitz in Vaasa, ein zweites Werk in Pori und ein Konstruktions- und Vertriebsbüro in Asikkala.

Nordlift Oy stellt seit 1977 Hebezeuge her. Der Umsatz von Nordlift betrug im Jahr 2022 rund 2,3 Millionen Euro. Seine Haupttätigkeit ist die Herstellung von Hebezeugen und Förderanlagen. Zu den Kunden von Nordlift gehören staatliche Stellen und Unternehmen der Schwerindustrie in Finnland und auf internationaler Ebene Sitz der Gesellschaft ist Sodankylä.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20231220933864/de/

Contacts:

Tom Bergström

Geschäftsführer Veslatec

Tel. +358 50 321 5626

E-mail: tom.bergstrom@veslatec.com