The following instruments on XETRA do have their last trading day on 21.12.2023

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 21.12.2023



ISIN Name

DE000NRW21L9 LAND NRW SCHATZ13 R1234

XS2353028298 HOPSON DEVEL 21/23

XS2264505566 JPM.CH.BK 20/23 CV ZO

XS1933947951 GEE.SWE.FIN. 19/24 ZO CV

DE000LB1M1H7 LBBW STUFENZINS 17/23

