San Francisco - Bei dem ehemals als Twitter bekannten Kurznachrichtendienst X ist es am Donnerstag offenbar zu einer Großstörung gekommen. Auf der Social-Media-Plattform waren am Morgen keine Posts mehr zu sehen, neue Beiträge verschwanden nach der Veröffentlichung sofort wieder.



Bei Störungsportalen wie "Allestörungen" gingen ab circa 6 Uhr Tausende Nutzerbeschwerden ein. Die Seite selbst war am Morgen weiter erreichbar, Profile einzelner Nutzer konnten ebenfalls weiterhin geöffnet werden. Die Hintergründe für die Störung sowie ein Zeitrahmen für die Behebung waren zunächst unklar.

