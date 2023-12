Die Aktie der DHL Group konnte sich am Mittwoch der schwachen Vorgabe des US-Konkurrenten FedEx nicht enziehen. Die Amerikaner hatten am Dienstag nach Börsenschluss ein schlechter als erwartetes Quartalsergebnis vorgelegt. Auch der Ausblick enttäuschte. Das Papier verlor darauf im Handel am Mittwoch mehr als zwölf Prozent. Die Aktie der DHL Group ging auf der Handelplattform Tradegate mit einem Minus von 2,4 Prozent aus dem Handel.Kurzzeitig konnte die Aktie der DHL Group die neue Postreform beflügeln. ...

