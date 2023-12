An der Börse liegt die Aktie von Link REIT gegenwärtig im Plus. Der jüngste Kurs betrug 4,99 Euro. Ein Kursplus in Höhe von 4 Cent erfreut derzeit die Aktionäre von Link REIT. Aktuell kostet das Papier 4,99 Euro. Gegenüber dem Hang Seng liegt die Link REIT-Aktie damit im Hintertreffen.

Den vollständigen Artikel lesen ...