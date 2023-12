Andritz erhielt von Papel Prensa S.A. den Auftrag zur Lieferung einer kompletten OCC-Linie (Old Corrugated Containers) einschließlich eines Rejekt-Aufbereitungssystems für das Werk in Buenos Aires, Argentinien. Die Inbetriebnahme der neuen Linie ist für 2024 geplant. In der ersten Produktionsphase wird die neue Anlage 180 Tagestonnen lokale OCC verarbeiten. Die Kapazität der Anlage kann durch eine geringfügige Anpassung der Konfiguration leicht erhöht werden, um den erwarteten Anstieg der Faserstoffnachfrage für die Herstellung von Wellenkarton zu decken.

