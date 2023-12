Berlin/Pinneberg (ots) -Die PJM Investment Akademie (https://www.pjmueller.de/) von Börsenmultimillionär und Spiegel-Bestsellerautor Philipp J. Müller unterstützt gemeinsam mit ihren Mitgliedern die Aktion "Weihnachten im Schuhkarton" (https://www.weihnachten-im-schuhkarton.org) der christlichen Hilfsorganisation Samaritan's Purse mit einer Gesamtspende von rund 241.000 Euro. Der durch seinen Börsenerfolg bekannt gewordene Finanzmentor hatte in einem Online-Event mit rund 15.000 Teilnehmern die Geschenkaktion vorgestellt. "Wir legen in unserer Akademie sehr viel Wert auf Ethik und Moral, da dies die Grundlage unseres Handelns in der Welt sein sollte", sagt Müller. "So spenden unsere Mitglieder regelmäßig an verschiedene Organisationen. Zu Weihnachten haben wir zusätzlich eingeladen, die Aktion,Weihnachten im Schuhkarton' zu unterstützen." Insgesamt spendete die PJM Investment Akademie im Zuge des Online-Events selbst 165.000 Euro. Bei einem Online-Spendenaufruf beteiligten sich darüber hinaus bislang über 480 Mitglieder der Akademie und überwiesen nochmals mehr als 76.000 Euro. Durch die Gesamtspende wird die Aktion "Weihnachten im Schuhkarton" für knapp 21.000 Kinder ermöglicht.Größte Einzelspende in der Geschichte der AktionFür Samaritan's Purse e. V. ist die Spende der Akademie die größte bisher getätigte Einzelzuwendung für "Weihnachten im Schuhkarton" im deutschsprachigen Raum: "Angesichts unser aktuell wirtschaftlich angespannten Situation ist diese Unterstützung eine besondere Ermutigung für unsere Arbeit", erklärte Vorstand Sylke Busenbender. Bei "Weihnachten im Schuhkarton" kann jeder neue Geschenke für Kinder im Alter von zwei bis 14 Jahren einpacken und zusammen mit einer Geldspende bis Mitte November zu einer Abgabestelle bringen. Wer die Aktion verpasst hat, kann noch online mitpacken (https://www.online-packen.org). "Viele der Päckchen befinden sich bereits auf dem Weg in die Zielländer oder sind bereits dort angekommen", sagt Ursula Simon, Leiterin von "Weihnachten im Schuhkarton". Kirchengemeinden unterschiedlicher Konfessionen verteilen die Geschenke, häufig im Rahmen einer Weihnachtsfeier, an bedürftige Kinder. Dabei berichten sie auch davon, warum Gott seinen Sohn Jesus an Weihnachten in die Welt sandte. Wenn Kinder mehr darüber erfahren wollen, können sie anschließend am Kurs "Die größte Reise" teilnehmen.Spenden weiterhin nötigIm vergangenen Jahr investierte Samaritan's Purse für die Durchführung der Aktion pro beschenktem Kind 11,49 Euro. Um alle Kosten des aktuellen Jahres zu decken, sei man noch dringend auf weitere Spenden angewiesen, so Busenbender. Geldspenden können online über die Webseite (https://die-samariter.org/spenden) oder per Überweisung getätigt werden. Spendenkonto: DE12 3706 0193 5544 3322 11, Verwendungszweck: 300500 + Adresse des Spenders (für Zuwendungsbestätigung). Samaritan's Purse - die barmherzigen Samariter trägt das DZI-Spendensiegel und ist Mitglied der Initiative Transparente Zivilgesellschaft.Über "Weihnachten im Schuhkarton""Weihnachten im Schuhkarton" ist Teil der internationalen Aktion "Operation Christmas Child" der christlichen Hilfsorganisation Samaritan's Purse. Ziel der Aktion ist es, bedürftigen Kindern weltweit zu zeigen, dass Gott sie liebt und durch die Schuhkartons zusammen mit Kirchengemeinden vor Ort die gute Nachricht von Jesus Christus weiterzugeben. Seit 1993 wurden im Rahmen der Aktion über 209 Millionen Geschenkkartons auf die Reise zu Kindern in mehr als 170 Ländern und Regionen gebracht.Pressekontakt:Pressestelle Samaritan's Pursepresse@die-samariter.org+49 (0)30 - 76 883 434Original-Content von: Samaritan's Purse e. V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/56021/5677154