BERLIN (Dow Jones)--Die Geschäftslage im Einzelhandel hat sich nach Erhebungen des Ifo-Instituts für Wirtschaftsforschung verschlechtert. Der entsprechende Indikator ist demnach von minus 8,8 Punkten im November auf minus 12,1 Punkte im Dezember zurückgegangen. "Das Weihnachtsgeschäft lief für viele Einzelhändler in den ersten Adventswochen nicht so gut wie erhofft", sagte Ifo-Experte Patrick Höppner. Auch die Erwartungen an die kommenden Monate hätten sich weiter eingetrübt und blieben überwiegend pessimistisch.

Die Händler von Spielwaren und Unterhaltungselektronik, sowie von Elektrotechnik und Elektronischen Haushaltsgeräten schätzten ihre Geschäftssituation im Dezember pessimistischer ein als im November. In diesen Bereichen werde mit dem Weihnachtsgeschäft ein besonders großer Anteil des Jahresumsatzes erzielt. Für Baumärkte und Möbelhäuser habe sich die Lage etwas verbessert, bleibe aber stark eingetrübt. Überwiegend gut ist die Geschäftssituation laut den Angaben bei Drogeriemärkten.

"Die weiterhin spürbare Zurückhaltung der Verbraucherinnen und Verbraucher dürfte dem Einzelhandel einen schwierigen Start in das Jahr 2024 bescheren. Allerdings dürften die sinkende Inflation und steigende Löhne und Gehälter die Kaufkraft stärken und im Jahresverlauf für mehr Nachfrage im Einzelhandel sorgen", sagte Höppner.

