DJ MÄRKTE ASIEN/Gewinnmitnahmen - Schanghai nach Jahrestief freundlich

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Die ostasiatischen Aktienmärkte und die Börse in Sydney haben sich am Donnerstag der schwächeren Tendenz an der Wall Street angeschlossen. Die Akteure nahmen Gewinne mit. Der Markt sei schon weit gelaufen und überkauft, hatte es in den USA geheißen.

Am stärksten ging es in Tokio nach unten, der Nikkei-225-Index sackte um 1,6 Prozent ab auf 33.140 Punkte. Hier sorgte der festere Yen für zusätzlichen Gegenwind. Der Dollar kostete zuletzt 143,16 Yen, verglichen mit Ständen um 143,50 zur gleichen Zeit am Mittwoch. Um den Yen ranken sich weiter Spekulationen, dass die japanische Notenbank vor einem Richtungswechsel ihrer derzeit noch lockeren Geldpolitik steht.

Darunter litten insbesondere die Aktien von stark exportorientierten Unternehmen, weil deren Produkte dadurch im Ausland teurer werden. Im Autosektor verbilligten sich beispielsweise Honda um 2,9 und Mazda um 4,1 Prozent. Für Toyota ging es um 4,0 Prozent nach unten. Hier lastete zusätzlich auf der Aktie, dass das Unternehmen 1 Million Fahrzeuge in den USA in die Werkstätten ruft zur Überprüfung von Sensoren für das Airbag-System .

In Seoul ging es um 0,5 und in Sydney um 0,4 Prozent nach unten. Eine Ausnahme machte wie so oft der Schanghaier Aktienmarkt. Dort schloss das Marktbarometer 0,6 Prozent höher, nachdem es am Mittwoch auf den tiefsten Stand des Jahres gesunken war. In Hongkong war die Tendenz im Späthandel behauptet.

China Mobile zeigten sich in Hongkong kaum bewegt von der Mitteilung der Kundenzuwachszahlen für November.

In Tokio verloren Nippon Steel 1,2 Prozent, nachdem die Ratingagentur S&P die Bonität des Unternehmens auf ihre Beobachtungsliste genommen hat in Reaktion auf die angekündigte Übernahme von U.S. Steel.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 7.504,10 -0,4% +6,6% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 33.140,47 -1,6% +29,1% 07:00 Kospi (Seoul) 2.600,02 -0,5% +16,3% 07:00 Schanghai-Comp. 2.918,71 +0,6% -5,5% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 17.042,88 +0,0% -16,1% 09:00 Straits-Times (Sing.) 3.113,79 +0,2% -4,1% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.457,65 -0,5% -2,1% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 8:20 % YTD EUR/USD 1,0944 +0,0% 1,0944 1,0958 +2,2% EUR/JPY 156,56 -0,3% 156,98 157,29 +11,6% EUR/GBP 0,8662 +0,1% 0,8657 0,8649 -2,1% GBP/USD 1,2635 -0,1% 1,2642 1,2669 +4,5% USD/JPY 143,08 -0,3% 143,46 143,54 +9,1% USD/KRW 1.305,22 -0,1% 1.306,75 1.300,15 +3,4% USD/CNY 7,1454 +0,7% 7,0922 7,1373 +3,6% USD/CNH 7,1466 -0,0% 7,1497 7,1406 +3,2% USD/HKD 7,8044 -0,0% 7,8069 7,8052 -0,1% AUD/USD 0,6744 +0,1% 0,6735 0,6766 -1,0% NZD/USD 0,6243 -0,1% 0,6249 0,6279 -1,7% Bitcoin BTC/USD 43.746,59 +0,2% 43.640,56 42.845,24 +163,5% ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 74,14 74,22 -0,1% -0,08 -2,8% Brent/ICE 79,66 79,7 -0,1% -0,04 -1,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.036,66 2.031,96 +0,2% +4,70 +11,7% Silber (Spot) 24,28 24,23 +0,2% +0,05 +1,3% Platin (Spot) 971,15 970,50 +0,1% +0,65 -9,1% Kupfer-Future 3,87 3,90 -0,7% -0,03 +1,5% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

December 21, 2023 02:15 ET (07:15 GMT)

