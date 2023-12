Das abrupte Ende der Weihnachtsrally an der Wall Street dürfte an diesem Donnerstag den deutschen Aktienmarkt belasten. Rund 30 Minuten vor dem Handelsauftakt signalisierte der X-DAX für den deutschen Leitindex DAX ein Minus von 0,5 Prozent auf 16.655 Punkte. Für den EuroStoxx 50 deutete sich ein ähnlich hoher Abschlag an. An der Wall Street hatte der Dow Jones am Vortag zunächst noch einen weiteren Rekord erklommen - dann jedoch war der US-Leitindex im späten Handel ins Minus gerutscht. Zuvor hatten ...

