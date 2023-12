DJ EUREX/Bund-Future im Verlauf etwas niedriger - Aufwärtstrend intakt

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Bund-Future notiert im Handelsverlauf am Donnerstag 25 Ticks niedriger bei 137,83 Prozent. Gestartet war er in der Nacht mit 138,05 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 138,09, das -tief bei 137,79 Prozent. Umgesetzt wurden 14.680 Kontrakte.

Mit stärkeren Rückschlägen wird nach den starken Vorlagen aus den USA nicht gerechnet. Dort fiel die Rendite der 10-jährigen Staatsanleihen am Mittwoch auf 3,85 Prozent und damit auf den tiefsten Stand seit Juli. Im Bund-Future ist der Aufwärtstrend ebenfalls intakt, der beschleunigte Aufwärtstrend seit Ende November verläuft bei etwa 137. Das Hoch vom Mittwoch bei 138,12 gilt als erster Widerstand.

Im Fokus stehen auch noch zahlreiche Konjunktur-Indikatoren, so am Nachmittag der wichtige Konjunkturindex der US-Notenbankfiliale in Philadelphia und die US-Frühindikatoren. Die dritte Revision des US-BIP spielt voraussichtlich keine große Rolle, jedoch wird auf eventuelle Aufwärtsrevisionen der diversen Preis-Komponenten geblickt. Mit Spannung wird dann am Freitag auf den neuen PCE-Preis-Deflator gewartet.

December 21, 2023

