Estavayer/Vernier/Ostermundigen (ots) -Der Touring Club Schweiz übernimmt per 1. Januar 2024 die Verwaltung des Campingplatzes und Restaurants "La Nouvelle Plage" der Gemeinde Estavayer-le-Lac im Kanton Fribourg. Die Vision und das vom TCS vorgeschlagene Projekt decken sich mit der Strategie des Gemeinderats für diesen lokal wichtigen Ort, der von Einwohnerinnen und Einwohnern wie auch Besuchenden sehr geschätzt wird.Der Gemeinderat von Estavayer-le-Lac (FR) hat eine Vision für den Campingplatz und das Restaurant "Nouvelle Plage" am Neuenburgersee entwickelt, begleitet vom spezialisierten Unternehmen Herrenschmidt & Partner. Dieser für das Leben und die Wirtschaft der Gemeinde strategisch wichtige Ort trägt vor allem in der warmen Jahreszeit stark zur touristischen Attraktivität bei. Einen Partner zu finden, der die Ambitionen versteht und umsetzen kann, war für die Gemeinde deshalb ausschlaggebend.Anlässlich der Ausschreibung bekundeten mehrere Kandidaten Interesse am Betrieb des Komplexes. Die Analyse der eingereichten Dossiers sowie die Gespräche mit ausgewählten Kandidaten ergaben, dass der Projektvorschlag des TCS die Absichten der Gemeinde erfüllt und ein etwas stärker touristisch ausgerichtetes Angebot vorsieht, das den heutigen Erwartungen an den Camping und der Gastronomie entspricht. Die ersten Umbauten werden im Restaurantbereich vorgenommen, ab 2026 folgen dann die Unterkünfte.Der TCS bekräftigt seinerseits sein Interesse und seinen Willen zu investieren und eine qualitativ hochstehende Anlage für die Gemeinde Estavayer zu entwickeln. Er ist überzeugt, dass ein neues, vielfältiges Angebot die lokale, schweizerische wie auch ausländische Klientel ansprechen wird. Der TCS freut sich, im Frühling 2024 die ersten Gäste im renovierten Restaurant begrüssen zu dürfen. Die endgültige Unterzeichnung des Vertrags bedarf noch der Zustimmung des Verwaltungsrats des TCS.Mit 28 Campingplätzen und fast einer Million Touristenübernachtungen im Jahr 2023 ist der TCS der führende Campinganbieter der Schweiz. Die Übernahme der Verwaltung von "Nouvelle Plage" in Estavayer-le-Lac ist Teil der Strategie des TCS. Der Mobilitätsclub will dieses Geschäftssegment auch in den nächsten Jahren mit grossen Investitionen weiter ausbauen. Im Jahr 2024 feiert TCS Camping bereits sein 75-Jahr-Jubiläum.Pressekontakt:Samuel Ménétrey, Gemeinderat, s.ménétrey@estavayer.chGemeindekanzlei, secretariatgeneral@estavayer.chVanessa Flack, Mediensprecherin TCS, Tel. 058 827 34 41, vanessa.flack@tcs.chOriginal-Content von: Touring Club Schweiz/Suisse/Svizzero - TCS, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000091/100914644