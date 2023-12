Umsatzlawine 2024! Jetzt in die Revolution im Medizin-Bereich investieren?!

Anzeige / Werbung

Med-Tech-Play ohne Zulassungssorgen und mit absehbarem Erfolg!

Das erwartete Auftragsvolumen dieser margenstarken Revolution im Med-Tech-Sektor beträgt jetzt schon über 210 Mio. Dollar, die Börsenbewertung hingegen gerade einmal 25 Mio. CAD

- Anzeige - Interessenkonflikte und Disclaimer beachten - Advertorial/Werbung (Auftraggeber: NuGen Medical Devices Inc. (WKN: A3DABK)*) -

Die Verkaufs- und Bedienungsschulungen für den neuen belgischen Vertragspartner wurden schon im November abgeschlossen, und nun beginnt die Vermarktung zunächst über 1.600 selbstständige Krankenpfleger*innen, welche die Vorteile des InsuJet-Geräts für die Diabetes-Community direkt demonstrieren können! Der neue Partner von NuGen Medical Devices Inc. (WKN: A3DABK)* erwartet, "mit Insujet den belgischen Diabetesmarkt zu revolutionieren"!

NuGen Medical Signs 5-year Distribution Agreement for InsuJet with Verrue Consulting Group in Belgium

NuGen Medical Devices Inc. (WKN: A3DABK)*, ein führender Entwickler von nadelfreien Geräten zur subkutanen Verabreichung von Therapeutika, freut sich bekannt zu geben, dass am 17. Dezember 2023 die Verrue Consulting Group BV mit Sitz in Belgien offizieller Vertriebspartner für das nadelfreie InsuJet-Gerät von NuGen wurde, welches darauf abzielt, die Pflege und das Leben von Millionen von Menschen und Diabetiker weltweit zu verbessern. Der InsuJet ist in Belgien als Medizinprodukt zum Verkauf zugelassen.

Die Laufzeit der Vertriebsvereinbarung beträgt 5 Jahre und NuGen schätzt den Umsatz auf etwa 2,4 Millionen US-Dollar, wenn die Zielmengen von 7.300 Geräten über die 5 Jahre erreicht werden. Das Unternehmen erwartet eine Bruttomarge von 72 %.

Die Vertriebswege zielen zunächst auf Kliniken, Apotheken, Online-Vertrieb und lokale Vertriebs-/Verkaufsagenten ab. Die von NuGen angebotene Verkaufsschulung für InsuJet wurde von Verrue im November 2023 abgeschlossen.

Als belgischer Distributor von Nugen freuen wir uns, mit Insujet den belgischen Diabetesmarkt zu revolutionieren. Bei Verrue haben wir mit unseren Anrufen begonnen und mehrere Termine vereinbart, um allein in Belgien mehr als 1.600 unabhängige Krankenpfleger*innen zu unterstützen. Wir sind beeindruckt von dem, was wir sehen und von den Veränderungen, die wir mit dem InsuJet auf dem Diabetikermarkt in Belgien bewirken können. Johan Verrue, General Manager. von Verrue Consulting Group BV

Verrue schätzt, dass die Gesamtmarktgröße in Belgien 770.000 Diabetiker mit Typ-1-Diabetes beträgt, auf die zunächst Verkäufe mit Schwerpunkt auf InsuJet ausgerichtet sein werden. Die Vertriebsunterstützung wird hauptsächlich aus selbständigen Krankenschwestern und Diabetesberatern bestehen, die von Verrue bereitgestellt werden.

News-Fazit:

Alle Verträge, die NuGen Medical Devices Inc. (WKN: A3DABK)* 2023 abgeschlossen hat, haben einen geschätzten Vertragswert von weit über 210 Mio. Dollar - und das bei einer Bewertung der Aktie von gerade einmal 22 Mio. CAD.

Es fällt nicht schwer zu erkennen, dass der InsuJet auf dem Weg ist, die Diabetiker-Welt auf jedem Kontinent zu revolutionieren! Warum dies tatsächlich so sein könnte, liegt klar auf der Hand:

Der InsuJet erspart dem Diabetis-Patienten mehrmals täglich den Schmerz einer Injektion.

Der InsuJet erspart "Nadel-Phobikern" mehrmals täglich die Angst.

Der InsuJet erspart Diabetiker-Kindern traumatische Erlebnisse.

Der InsuJet eliminiert das Infektionsrisiko.

Der InsuJet verbessert die Wirkung des Insulins.

Der InsuJet vermindert den medizinischen Abfall.

Es gibt für uns keinen einzigen nachvollziehbaren Grund, warum der Markt die "nadellose Insulinspritze" InsuJet von NuGen Medical Devices Inc. (WKN: A3DABK)* nicht mit offenen Armen empfangen sollte.

So ergibt es sich, dass dieses kleine Med-Tech-Startup im abgelaufenen Jahr eine Auftragspipeline von derzeit über 210 Mio. Dollar kreieren konnte, die vorwiegend ab dem Geschäftsjahr 2024 in den Büchern schlagend werden sollte.

Und wieder ein weiterer Großauftrag - dieses mal direkt aus dem Herzen der Europäischen Union! Die Bemühungen des abgelaufenen Jahres tragen nun Früchte, die sich in den Quartalsbilanzen 2024 bemerkbar machen sollten. Möglicherweise der beste Zeitpunkt um in diese Aktie zu investieren! Meinung Redaktion

Auch Thitiwat Banchong-Aksorn, der Geschäftsführer des zuletzt bekannt gegebenen Vertragspartners, Advance Medical Life (Thailand), der seine Erfahrungen aus früheren Positionen bei Pfizer, Roche und Celgene mitbringt, zeigt sich von den Möglichkeiten begeistert, die der InsuJet von NuGen Medical Devices Inc. (WKN: A3DABK)* bietet.

Zuletzt: NuGen Medical Signs 5-Year Distribution Agreement for InsuJet with Advance Medical Life Co.

NuGen Medical Devices Inc. (WKN: A3DABK)* freut sich, Advance Medical Life Co. mit Geschäftssitz in Bangkok als exklusiven Vertriebspartner für das nadelfreie InsuJet-Gerät von NuGen bekannt zugeben. Der InsuJet ist in Thailand als Medizinprodukt zum Verkauf zugelassen. Die Laufzeit der Vertriebsvereinbarung beträgt 5 Jahre und NuGen schätzt den Wert über die gesamte Laufzeit auf etwa 4,9 Millionen US-Dollar.

Wir sind stolz auf die Partnerschaft mit NuGen, einem führenden Anbieter von nadelfreien Lösungen für Diabetiker in Thailand. Der innovative Ansatz von NuGen zur Eliminierung der Notwendigkeit von Nadeln ist bahnbrechend, da er den Komfort und die Compliance der Patienten direkt erhöht und die Lebensqualität verbessert" Thitiwat Banchong-Aksorn, CEO von Advanced Medical

Die Fakten:

Rund 26 Mio. CAD beträgt der Börsenwert von NuGen Medical Devices Inc. (WKN: A3DABK)*. - Im Auftragsbuch steht aber jetzt schon über das Siebenfache an Wert! Diese Diskrepanz könnte eine der größten Chancen im Smallcap-Sektor darstellen. Die Insulet Corp. (NASDAQ: PODD), einer "Diabetiker-Aktie", wie auch NuGen eine ist, handelt bei einem KGV von über 148! Diesen Maßstab angelegt, müsste die Bewertung von NuGen Medical Devices Inc. (WKN: A3DABK)*, wenn man die Bruttomarge von rund 70% in Betracht zieht, bei einem Vielfachen des derzeitigen Status Quo liegen!

