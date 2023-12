Am deutschen Aktienmarkt könnten die Anleger das abrupte Ende der Rekordrally an der Wall Street nutzen, um die Gewinne zu versilbern. Für den DAX zeichnet sich zum Handelsstart ein Minus von 0,4 Prozent ab, was eine Eröffnung bei etwa 16.665 Punkten erwarten lässt. Folgende Themen könnten die Kursentwicklungen beeinflussen:1. Verluste nach neuen Rekorden an der Wall StreetDie US-Börsen verzeichneten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...