FRANKFURT (dpa-AFX) - Das abrupte Ende der Weihnachtsrally an den US-Börsen hat am Donnerstag auch den deutschen Aktienmarkt belastet. Der Leitindex Dax rutschte in den ersten Handelsminuten um 0,40 Prozent auf 16 666,21 Punkte ab. "Da die Wallstreet erst in den späteren Handelsstunden nachgegeben hat, können die europäischen Börsen erst heute auf die Verluste reagieren", schrieb Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners.

Damit setzt sich die Konsolidierung im deutschen Leitindex auf hohem Niveau fort. Das Börsenbarometer hatte, angetrieben von der Hoffnung auf baldige Zinssenkungen, in der Vorwoche ein Rekordhoch knapp über 17 000 Punkten markiert. Seitdem machen Anleger eher Kasse, eine größere Korrektur blieb bisher aber aus. Die Rally an der Wall Street hielt länger an: Noch am Vortag hatte der Dow Jones zunächst einen weiteren Rekord erklommen - dann jedoch war der US-Leitindex im späten Handel ins Minus gerutscht.

Noch deutlicher als der Dax gab der MDax der mittelgroßen Unternehmen am Donnerstagmorgen nach. Er verlor 0,97 Prozent auf 27 087 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 sank um 0,37 Prozent auf 4516,84 Zähler./tav/mis



DE0008469008, DE0008467416, US2605661048, EU0009658145