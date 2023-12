Unterföhring (ots) -Ein deliziöses Finale, eine strahlende Siegerin und starke Quoten: Mona aus Konstanz gewinnt die 12. Staffel von "The Taste", 50.000 Euro und ein eigenes Kochbuch (Tre Torri Verlag). Damit setzt sich Alexander Kumptner mit seinem Team zum zweiten Mal gegen seine Coach-Konkurrenten Alexander Herrmann, Tim Raue und Frank Rosin durch.Die letzte Folge mit Gastjuror Juan Amador sehen gute 7,4 Prozent der 14- bis 59-Jährigen (SAT.1-Senderzielgruppe). Insgesamt erreicht die 12. Staffel einen hervorragenden Schnitt von 8,6 Prozent Marktanteil in dieser Zielgruppe.2024 geht es weiter mit "The Taste". Kochtalente können sich ab sofort hier (https://www.sat1.de/serien/the-taste/news/bewerben-54015) für die 13. Staffel bewerben."The Taste" ist eine Produktion der Redseven Entertainment.Basis: Marktstandard TVQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | ProSiebenSat.1 TV Deutschland | Business IntelligenceErstellt: 21.12.2023 (vorläufig gewichtet: 20.12.2023)Pressekontakt:Sandra ScholzCommunications & PRphone: +49 (0) 89 95 07 - 1121email: sandra.scholz@seven.onePhoto Production & EditingLaura Stephanphone: +49 (0) 89 95 07 - 1162email: laura.stephan@seven.oneOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/5677265