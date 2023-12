Ruggell (ots) -Die prosperity solutions AG, ein Tochterunternehmen der digitalen Finanzgruppe the prosperity company AG und Schwesterorganisation von Liechtenstein Life Assurance AG, erhält einen neuen Geschäftsführer: per 18. Dezember 2023 übernimmt Johannes Wettstein das Amt von Christoph Böckle, der sich künftig auf seine Funktion als CEO der Holding fokussieren wird. Wettstein wird zugleich Mitglied des Executive Managements der Unternehmensgruppe the prosperity company. Mit dieser personellen Veränderung unterstreicht die Gruppe die strategischen Wachstumsambitionen sowohl in internationalen als auch digitalen Märkten.Johannes Wettstein blickt auf langjährige Erfahrung im Finanzsektor zurück. Zuletzt als CEO der Niederlassung von Algebris Investments in Zürich, einem globalen Asset Manager. Zuvor war er bei der UBS in verschiedenen Funktionen tätig, sowohl in der Investment Bank als auch im Wealth Management. Bei der Schweizer Grossbank arbeitete er darüber hinaus mehrere Jahre für den UBS Group Chairman Axel A. Weber, wo er unter anderem die strategischen Kunden- und Aktionärsbeziehungen der Gruppe verantwortete.In seiner Funktion als CEO von prosperity solutions AG wird Johannes Wettstein die internationalen Wachstumsinitiativen des Unternehmens vorantreiben. Gleichzeitig übernimmt Wettstein auch die Verantwortung für die Kernmärkte Schweiz und Deutschland, die er ebenfalls mit seinem Team weiter ausbauen wird. Johannes Wettstein erklärt: "Ich freue mich gemeinsam mit Christoph Böckle, CEO der prosperity company und Dr. Aron Veress, CEO von Liechtenstein Life, eine neue Phase in der Unternehmensentwicklung einzuläuten, in der wir unsere Wettbewerbsposition in bestehenden Märkten stärken und neue internationale Märkte und innovative Kanäle erschliessen."Christoph Böckle, CEO von the prosperity company, kommentiert: "Wir haben uns als Gruppe in den vergangenen Jahren erfolgreich als wachstumsstarker digitaler Versicherungsanbieter in der Schweiz und Deutschland behauptet.: the prosperity company als international führende Finanzgruppe mit innovativen Vorsorge- und Investmentlösungen zu etablieren."Die prosperity GruppeDie digitale Finanzgruppe prosperity entstand 2016 um die zukunftsorientierte Lebensversicherungs-Gesellschaft Liechtenstein Life Assurance AG. Mit innovativen Ideen und Lösungen entwickelt sie ein ganzheitliches digitales Ökosystem für renditestarke Altersvorsorge, Vermögens- und Nachfolgeplanung.Neben Liechtenstein Life vervollständigt das Unternehmen prosperity solutions AG als innovativer Insurtech-Hub für die Akquise und Betreuung von Vertriebspartnern sowie die Verwaltung von Endkunden die Wertschöpfung der Gruppe. Als Holdinggesellschaft sorgt the prosperity company AG für die effiziente Verwaltung und strategische Steuerung der Beteiligungen.Mit einem Netzwerk von über 1.000 Vertriebspartnern betreut die prosperity Gruppe rund 110.000 Endkunden. Über 120 Mitarbeitende in Liechtenstein, Zürich, Berlin und Lissabon halten die Unternehmensgruppe seit Jahren mit zukunftsweisenden Lösungen auf konstantem Erfolgskurs.Pressekontakt:Florian SemleDigitale Klarheit - Kommunikationsberatungt: +49 177 43 75 115m: florian.semle@digitale-klarheit.deOriginal-Content von: prosperity solutions AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/172977/5677252