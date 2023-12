Bayreuth (ots) -Großartige Auszeichnung für das Team der Bayreuther Design- und Digitalagentur GMK und den Landkreis Bayreuth für rundum, das jährlich erscheinende Imagemagazin des Landkreises: Der Rat für Formgebung hat das Magazin mit dem German Design Award 2024 in der Kategorie "Excellent Communications Design - Editorial" geadelt. Konzipiert und realisiert wird das Magazin von GMK Medien. Marken. Kommunikation. in Zusammenarbeit mit dem Landratsamt Bayreuth. Die Preisverleihung findet Anfang 2024 in Frankfurt statt.Leben in einem einzigartigen LandkreisAuf mehr als 100 Seiten zeigen die Macher von GMK im Magazin rundum, dass der Landkreis Bayreuth naturlandschaftlich, touristisch, kulinarisch, wirtschaftlich und menschlich viel zu bieten hat. Das gelingt durch interessante Reportagen, Insidertipps und persönliche Erfolgsgeschichten, die durch emotionale Bildsprache, hochwertige Haptik und liebevolle Details erlebbar gemacht werden. 2021 wurde das Magazin erstmals gelauncht - seitdem erscheint es im jährlichen Turnus jeweils im Frühsommer. Auch der digitale Auftritt des Magazins wurde von GMK konzipiert und realisiert: www.rundum-magazin.de"Weil wir all unser (Heimat-)Wissen und unsere Kreativität gerne für die Region einsetzen"Jörg Lichtenegger, geschäftsführender Gesellschafter von GMK, erfüllt diese Auszeichnung mit Stolz und Freude: "Unsere Heimat als attraktiven Wirtschaftsstandort und familienfreundlichen Lebensraum mit Zukunft in einem Imagemagazin zu präsentieren und damit viele Menschen zu erreichen, ist für uns eine Ehre und eine Herzensangelegenheit", betont der Herausgeber und ergänzt: "Und eine weitere Erfolgsgeschichte. Denn nach dem German Design Award 2020 für das Bayreuth Magazin und zahlreichen weiteren Auszeichnungen ist der Award 2024 nun eine weitere Bestätigung der ausgezeichneten Qualität unserer Arbeit." Lichtenegger abschließend: "Dieser Preis gehört ausdrücklich meinem gesamten Team - und natürlich auch dem des Landkreises Bayreuth. Ohne das Engagement und die Begeisterung für dieses und viele weitere Projekte hätten wir diese Auszeichnung sicherlich nicht bekommen."Prominente Glückwünsche"Wir stecken sehr viel Herzblut in dieses Projekt und sind wahnsinnig stolz, dass wir dafür belohnt werden", so auch Florian Wiedemann, Landrat des Landkreises Bayreuth. "Durch 'rundum' machen wir unseren Landkreis auf eine außergewöhnliche Art und Weise erlebbar. Wir präsentieren unsere Geschichten nicht nur inhaltlich interessant, sondern bekommen in Zusammenarbeit mit GMK auch eine 'Verpackung' hin, die ihresgleichen sucht. Ich freue mich riesig, dass wir diese Erfolgsgeschichte auch in den kommenden Jahren weiterschreiben werden."Auszeichnung für einzigartige GestaltungstrendsDer German Design Award ist der internationale Premiumpreis des Rates für Formgebung - eines der weltweit führenden Kompetenzzentren für Kommunikation und Wissenstransfer im Bereich Design, Marke und Innovation. Jährlich werden hochkarätige Einreichungen aus dem Produkt- und Kommunikationsdesign prämiert, die wegweisend in der internationalen Designlandschaft sind.GMK - Medien. Marken. Kommunikation.GMK ist eine inhabergeführte Agentur für Markenbildung mit Schwerpunkt Digitale Kommunikation und Sitz in Bayreuth. Seit 1992 entwickelt GMK ganzheitliche Strategien, Ideen, Stories und Designs für regionale, nationale und internationale Kunden. Ein erfahrenes Team betreut Unter-nehmen aus unterschiedlichsten Branchen sowie Kommunen, um mit und für sie nachhaltige Kommunikationsstrategien zu entwickeln, kreativ zu bespielen und zu steuern. Ob Global Player oder mittelständisches Unternehmen - jeder Kunde wird persönlich beraten und kontinuierlich begleitet. Ganzheitliche Strategien und kreative Maßnahmen sind dabei so individuell wie die Bedürfnisse der Kunden.Mehr ausgezeichnete Projekte von GMK in den Bereichen Web-Design, Markenbildung und Editorial Design gibt es hier! (http://www.gmk.de/?mtm_campaign=Presseportal%20GMK%20Startseite&mtm_kwd=German%20Design%20Award%202024%20fuer%20Rundum%20Magazin&mtm_source=Presseportal&mtm_medium=Presse&mtm_content=German%20Design%20Award%202024%20fuer%20Rundum%20Magazin&mtm_placement=Presseportal)Das aktuelle Magazin rundum online durchblättern? -> www.rundum-magazin.dePressekontakt:GMK - Medien. Marken. Kommunikation.Jörg LichteneggerKanzleistraße 3 · 95444 BayreuthTelefon 0921 76 44 0-0 · Telefax 0921 76 44 0-40gmk@gmk.de · www.gmk.deOriginal-Content von: GMK. Gesellschaft für Medien. Marken. Kommunikation, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/108143/5677249