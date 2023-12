© Foto: Unsplash



Bei einem Deal würden die berühmten Filmstudios mit einigen der wichtigsten TV-Netzwerke verbunden werden. Entsteht ein neuer Mediengigant?Warner Bros. Discovery (WBD) hat Gespräche über eine mögliche Fusion mit Paramount Global geführt, wodurch zwei der größten Medienunternehmen der Welt zusammengeführt werden könnten, berichtet Bloomberg unter Berufung auf Personen, die mit der Angelegenheit vertraut sind. Die Gespräche seien vorläufig und würden möglicherweise nicht zu einer Einigung führen, sagte eine der Personen, die nicht genannt werden wollte, weil sich die Gespräche in einem frühen Stadium befänden. David Zaslav, Chief Executive Officer von WBD, traf sich am Dienstag in New York …