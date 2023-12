© Foto: BlackRock - picture alliance / dpa | BlackRock



BlackRock ist der Einführung eines Bitcoin-Spot-ETFs einen Schritt näher gekommen und will die Bedenken der US-Börsenaufsicht SEC ausräumen. Bei einer Zulassung könnte der Bitcoin weiter steigen. BlackRock, der weltweit größte Vermögensverwalter, steht kurz davor, einen börsengehandelten Bitcoin-Fonds (ETF) aufzulegen. Der Vermögensverwalter arbeitet intensiv daran, die Bedenken der US-Börsenaufsicht SEC auszuräumen, berichtet das Brachenmagazin BTC-Echo. Eine neue Ära für Krypto-Investments Die Einführung des BlackRock Bitcoin ETF könnte eine wichtige Entwicklung in der Welt der Kryptowährungen darstellen. Laut Bloomberg-Analyst James Seyffahrt nimmt BlackRock derzeit letzte Anpassungen an …