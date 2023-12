Hamburg (ots) -



Schneebedeckte Tannen, hohe Berge - dieses Weihnachts-Idyll liebt Model und Unternehmerin Lena Gercke, 35. In der aktuellen GALA erzählt sie, dass sie die Festtage mit der ganzen Familie in den Bergen verbringt. "Nach einer Schneewanderung essen wir zusammen und im Anschluss werden die Geschenke ausgepackt."



Sogar ihre Höhenangst habe sie dann im Griff: "Ich muss wirklich alle meine Ängste überwinden, da ich als Kind nie Ski gefahren bin. Und dann macht es wieder so viel Spaß, wenn es irgendwie klappt", so Gercke zu GALA.



