Frankfurt am Main (ots) -Die ING erweitert ihr Produktangebot für kleine und mittlere Unternehmen sowie Selbstständige: Mit der Einführung des "Business Extra-Kontos", einem verzinsten digitalen Tagesgeldkonto für Geschäftskunden, baut die Bank ihren Geschäftsbereich Business Banking weiter aus. Im ersten Schritt erhalten dazu Selbständige sowie kleine und mittlere Unternehmen mit Sitz in Deutschland und mindestens einem Jahr Geschäftstätigkeit ab Kontoeröffnung des Business Extra-Kontos 3,75 Prozent p.a. Zinsen für die ersten sechs Monate. Danach können sie ihr Kapital zu einem Zinssatz in Höhe von 1,5 Prozent p.a. anlegen und so nachhaltig vom gestiegenen Zinsumfeld profitieren."Was für Privatkunden heute wieder selbstverständlich ist, machen wir jetzt auch für Geschäftskunden möglich: Mit unserem Business Extra-Konto bieten wir ein attraktives und kostenfreies Tagesgeldkonto, auf dem Unternehmerinnen und Unternehmer ihr freies Betriebsvermögen verzinst anlegen können und flexibel bleiben", sagt Nadine Methner, Head of Business Banking ING Deutschland. "Für uns ist das ein wichtiger Schritt in unserer Ambition, das Business Banking als dritte Säule neben dem Privatkunden- und Firmenkunden-Geschäft aufzubauen. Wir werden unser Angebot für kleine und mittlere Unternehmen kontinuierlich und sukzessive mit dem Ziel erweitern, alle relevanten Finanzdienstleistungen aus einer Hand einfach und digital anzubieten", sagt Nadine Methner.Kostenlose Kontoführung - einfache HandhabungDas Konto ist für die Kundinnen und Kunden kostenlos: Für Kontoführung sowie Ein- und Auszahlungen werden keine Gebühren erhoben. Die Zinsen werden täglich berechnet und monatlich dem Tagesgeldkonto gutgeschrieben. Gleichzeitig bleiben Unternehmer mit dem neuen Produkt maximal flexibel, da das Geld jederzeit zur Verfügung steht und Auszahlungen auf das Referenzkonto spätestens am nächsten Bankarbeitstag ausgeführt werden."Das neue Business Extra-Konto ist mit Geschäftskonten jeder Bank in Deutschland kompatibel. So können Unternehmen flexibel und einfach mit ihrer überschüssigen Liquidität oder der Stammeinlage, etwa für GmbHs, von den gestiegenen Zinsen profitieren und zusätzliche Erträge generieren", sagt Michaela Hohlmeier, Head of New Products Business Banking ING Deutschland.Das Produkt und die Prozesse sind einfach, digital und flexibel aufgebaut, um die Bedürfnisse gerade kleiner und mittlerer Geschäftskunden zu berücksichtigen. Interessierte Unternehmer können das Konto in wenigen Minuten vollständig digital über die Webseite der ING eröffnen und jederzeit digital über "Business Banking Home" managen.Auf einen Blick:- Der Bereich Business Banking richtet sich an kleine und mittlere Unternehmen (KMU) sowie Selbstständige mit einem Jahresumsatz bis 50 Millionen Euro, mindestens bereits einem Jahr Geschäftstätigkeit und Sitz in Deutschland.- Neben dem neuen verzinsten Tagesgeldkonto bietet die ING Firmenkredite bis 750.000 Euro sowie Kreditlinien im Rahmen einer Kooperation mit Amazon.- Business Extra-Konto:o aktueller Zinssatz in Höhe von 1,5 Prozent p.a.; in den ersten sechs Monaten Eröffnungs-Zinssatz von 3,75 Prozent p.a. auf Einlagen bis zu 250.000 Euro.o Kostenlose Kontoführung sowie Ein- und Auszahlungo Einfache, digitale Prozesse mit Kontoeröffnung in wenigen Minuteno Bequemes Management über das Online Banking "Business Banking Home"o Produktseite: https://www.ing.de/business/extra-konto