© Foto: Christoph Dernbach/dpa



Apple steht kurz davor, sein neues Mixed-Reality-Headset "Vision Pro" auf den Markt zu bringen. Nach Informationen von Insidern könnte es im Februar soweit sein.Die Produktion laufe in China bereits seit Wochen auf Hochtouren, meldet Bloomberg unter Berufung auf informierte Kreise. Ende Januar sollen die ersten Geräte bereit zur Auslieferung und ab Februar in den Apple Stores erhältlich sein. In einer E-Mail an Softwareentwickler betonte Apple die Wichtigkeit, ihre Apps mit den neuesten Werkzeugen zu testen und zur Überprüfung einzusenden. Dies deutet auf eine baldige Veröffentlichung hin. Es ist die erste Produkteinführung für Apple seit der Watch im Jahr 2015. Die neue …