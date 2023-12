DJ PTA-News: energenta AG: Klaus Niemeyer übernimmt die Leitung der Ressorts Finanzen, Controlling und Investor Relations der energenta-Gruppe

Münster (pta/21.12.2023/10:41) - Münster, 21. Dezember 2023 - Die energenta AG mit Sitz in Münster und Tochtergesellschaften in Ochtrup, Gronau, Dortmund, Nürnberg sowie Targu Mures (Rumänien) verstärkt die Geschäftsleitung mit Blick auf die eingeschlagene Wachstumsstrategie.

Nach langer Suche konnte Herr Klaus Niemeyer für die Leitung der Ressorts Finanzen, Controlling und Investor Relations gewonnen werden; er übernimmt diese Aufgabe bei der energenta-Gruppe zum 1. Januar 2024.

Der in Münster diplomierte Volkswirt hatte nach seiner Tätigkeit bei der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PriceWaterhouseCoopers bereits vielfältige Führungspositionen im Finanzbereich inne. Seine bei verschiedenen (vornehmlich börsennotierten) Unternehmen gesammelten, langjährigen Erfahrungen und sein Fachwissen im Bereich der Börsennotierungen, Finanzmarktkommunikation und betriebswirtschaftlicher Beratung wird Herr Niemeyer als CFO nunmehr bei der energenta-Gruppe einbringen.

Herr Niemeyer übernimmt die Leitung dieser Ressorts von dem Gründer und CEO, Herrn Gisbert Schulte-Bücker, der diese bisher in Personalunion mitführte. Herr Schulte-Bücker kann sich daher auf den weiteren strategischen Ausbau und den Wachstumskurs der Unternehmensgruppe fokussieren.

Gisbert Schulte-Bücker (CEO): "Bedingt durch den starken Wachstumskurs der Unternehmensgruppe verlangt der Finanzbereich der energenta-Gruppe nunmehr volle Aufmerksamkeit, Konzentration und Kompetenz. Mit Herrn Niemeyer sind wir nunmehr für die nächsten Jahre sehr gut aufgestellt. Bereits in der Vergangenheit habe ich die Zusammenarbeit mit Herrn Niemeyer schätzen gelernt und freue mich umso mehr, dass er nunmehr auch zukünftig unser Unternehmen als ausgewiesener Experte für die Bereiche Finanzen, Controlling und Investor Relations unterstützt. Ich wünsche ihm entsprechend für seine neue Aufgabe einen guten Start."

Über die energenta AG:

Die energenta AG vereinigt als international und regional tätiger Unternehmensverbund im dynamisch wachsenden Markt des Kunststoff-Recyclings insgesamt neun qualitätsführende Unternehmen unter ihrem Dach. Mit der energenta recycling solutions GmbH, der ensace GmbH, der emrec GmbH, der energenta ersatzbrennstoffe GmbH, der energenta polymers srl, der KVG GmbH, der Sysplast GmbH und den beiden Grundstücksgesellschaften WPO GmbH & Co. KG sowie der EMREC Grundstücks GmbH bietet die AG ein ganzheitliches Leistungs-Portfolio.

In synergetischen Prozessen sorgen die erfahrenen Spezialisten im Verbund für maßgeschneiderte 360-Grad Recycling Lösungen: Von der Beratung über die Implementierung von Kreislaufsystemen, der Analyse, Trennung, Aufbereitung bis zur Rückführung der Kunststoffe in ihre Wertstoff-Kreisläufe inklusive der dazu nötigen Logistik durch langjährige Partnerunternehmen. Die AG versteht sich als verantwortlicher Treiber einer maximalen Effizienz des Recyclingprozesses und somit der Qualität der recycelten Rohstoffe. Bereits heute kann der Unternehmensverbund die wichtigsten Kunststoffe aus den Bereichen Thermoplaste, Duroplaste und Elastomere zu fast 100 % verwerten: Je nach Reinheitsgrad des Ausgangsmaterials als Regranulate und Compounds, Polymere, nachhaltige Kunststoffprodukte oder im Rahmen der thermischen Verwertung als hochwertige Ersatzbrennstoffe. So liefert der Unternehmensverbund einen nachhaltigen Beitrag zum Erhalt zunehmend knapper werdender Rohstoff-Ressourcen und spart mit seinen Kunden zusätzlich jährlich Tausende Tonnen CO2 ein.

Aussender: energenta AG Adresse: Ermlandweg 14, 48159 Münster Land: Deutschland Ansprechpartner: Klaus Niemeyer Tel.: +49 251 5085 3949 E-Mail: kniemeyer@energenta.ag Website: www.energenta.ag

