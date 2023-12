Das Energieunternehmen Tauron Polska Energia hat in Jaworzno das erste Energiespeichersystem Polens in Betrieb genommen, das alte Batterien aus Elektrobussen verwendet. Und es könnte bald noch mehr davon geben. Der stationäre Energiespeicher mit einer Kapazität von 150 kWh ist bereits ans Stromnetz angeschlossen. Er besteht aus vier Batteriemodulen mit jeweils 78 Zellen. Die Batterien stammen aus dem ersten Solaris-Elektrobus, der in Jaworzno fuhr. ...

