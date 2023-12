BERLIN (dpa-AFX) - Eishockey-Fans können einzelne DEL-Spiele ab dem kommenden Jahr kostenlos beim neuen TV-Sender DF1 sehen. Die Telekom hat dem Free-TV-Anbieter dafür Rechte verkauft, wie sie am Donnerstag mitteilte. Die Vereinbarung umfasst demnach in der Hauptrunde ein Live-Spiel pro Woche, in der Regel sonntags. In den Playoffs werde DF1 ein Live-Spiel pro Runde übertragen.

Die Telekom hat die DEL-Rechte bis zur Saison 2027/2028 gekauft und zeigt alle Spiele über den Sender MagentaTV. DF1 löst den Sender ServusTV ab. Der neue Free-TV-Sender geht zum 1. Januar linear auf Sendung. Bei der Sport-Berichterstattung arbeitet er auch mit dem Streamingdienst DAZN zusammen./mrs/DP/mis