DJ SENTIMENT/Instis etwas weniger bearish - Private skeptischer

Von Herbert Rude

Die institutionellen Anleger sind wieder etwas weniger bearish für den DAX gestimmt. Wie die neue Umfrage im Auftrag der Deutschen Börse zum DAX-Sentiment zeigt, stieg der Anteil der "Bullen" nun um 9 Prozentpunkte auf 34 Prozent. Die "Bären" stellen mit 40 Prozent nach wie vor das größte Lager, auch wenn ihr Anteil verglichen mit der Umfrage zur Mitte vergangener Woche nun um 7 Punkte zurückging. Neutral gestimmt sind entsprechend 26 Prozent der Befragten, ein Minus von 2 Punkten.

Dagegen nahm der Pessimismus bei den Privaten zu, nun stellen auch hier die Bären mit 44 Prozent das größte Lager, ein Plus von 6 Punkten. Sowohl das Bullenlager als auch der neutrale Anteil gingen um 3 Punkte zurück, der Anteil der Optimisten auf 37 Prozent, der Anteil der Neutralen auf 19 Prozent.

"Damit hat sich die Stimmungskluft der vergangenen Wochen zwischen Privatanlegern und institutionellen Investoren fast völlig aufgelöst", so Joachim Goldberg, der die Umfrage für den Börsenbetreiber durchführt und bewertet. "Nun dürften viele Schieflagen vormals bearisher heimischer institutioneller Investoren beseitigt sein, so dass der DAX für den Rest des Jahres nicht noch durch Glattstellung größerer Engagements getrieben werden sollte", so der Analyst für Behavioral Finance.

US-Privatanleger weiterhin bullish

Weiterhin bullish gestimmt sind dagegen die Privatanleger in den USA. Laut der neuen AAII-Umfrage baute das Bullenlager hier den Vorsprung noch einmal leicht aus auf nun 52,9 Prozent, ein Plus von 1,6 Prozentpunkten verglichen mit der Umfrage eine Woche zuvor. Das Bärenlager schrumpfte um 3,2 Punkte auf 26,2 Prozent, das neutrale Lager wuchs entsprechend um 1,6 Punkte auf 20,9 Prozent.

December 21, 2023 05:29 ET (10:29 GMT)

