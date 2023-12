Die Axelspace Holdings Corporation gab heute bekannt, dass das Unternehmen seine Finanzierungsrunde der Serie D abgeschlossen hat und dabei rund 6,24 Mrd. JPY (umgerechnet 44,0 Mio. US-Dollar) mobilisiert hat. Im Rahmen der Runde wurden neue Aktien an SMBC-GB Growth I Investment Limited Partnership, mehrere andere Risikokapitalgeber und Unternehmensinvestoren zugeteilt. Damit erhöht sich der kumulierte Betrag der Eigenkapitalfinanzierung auf rund 14,3 Mrd. JPY.

Mitteilung von Axelspace:

https://www.axelspace.com/news/seriesd/

Die Axelspace Corporation, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Axelspace Holdings, wird die neuen Mittel nutzen, um noch vielfältigere Kundenanforderungen zu erfüllen. Dazu gehören die Verbesserung unserer Erdbeobachtungsdienste durch den Ausbau unserer eigenen Mikrosatellitenkonstellation, die derzeit aus fünf in Betrieb befindlichen Satelliten besteht, die Bereitstellung umfassender Dienstleistungen für die Entwicklung und den Betrieb von Mikrosatelliten für den öffentlichen und privaten Sektor sowie der Bau von optischen Datenrelais-Satellitenkonstellationen.

Übersicht der Serie-D-Investoren

Sumitomo Mitsui Banking Corporation SMBC Venture Capital Management Co., Ltd. Global Brain Corporation (SMBC-GB Growth I Investment Limited Partnership)

Mitsui Fudosan Co., Ltd. Global Brain Corporation (31VENTURES Global Brain Growth I Project)

YAMATO HOLDINGS CO., LTD. Global Brain Corporation (KURONEKO Innovation Fund)

EPSON X Investment Corporation Global Brain Corporation (EP-GB L.P.)

Keio Innovation Initiative, Inc. (KII3, LPS)

Tokyo University of Science Innovation Capital (TUSIC Investment Limited Partnership)

The Nanto Bank, Ltd. Nanto Capital Partners. Inc. (Nanto CVC No. 3 Akebono Investment Limited Partnership)

PERSOL VENTURE PARTNERS LLC

THE SEIBU SHINKIN BANK The Seibu Shinkin Capital, Inc. (Seibu Shinkin Capital Corporate Investment No. 3 Limited Partnership)

In den 15 Jahren seit der Gründung im Jahr 2008 hat Axelspace eine Erfolgsbilanz in Bezug auf die Entwicklung und den Betrieb von insgesamt neun Mikrosatelliten vorzuweisen, darunter ein Technologiedemonstrator für die Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA).

Neben dem 2015 gestarteten Erdbeobachtungsdienst "AxelGlobe" hat Axelspace seine Forschung und Entwicklung vorangetrieben, um einen innovativen, allumfassenden Dienst mit der Bezeichnung "AxelLiner" zu realisieren. Dieser Dienst wurde 2022 angekündigt und soll Machbarkeitsstudien, Design, Herstellung, Start und Betrieb in der Umlaufbahn für Mikrosatelliten anbieten. Der Start des Demonstration Satellite wird für Anfang 2024 erwartet.

Wir werden weiterhin an der Verwirklichung unserer Vision "Space within Your Reach" arbeiten, indem wir die Anwendung von Mikrosatelliten in der Gesellschaft beschleunigen.

Yuya Nakamura, der President und CEO von Axelspace Holdings, kommentierte: "Wir möchten uns bei den Investoren bedanken, die sich trotz der schwierigen Marktbedingungen für eine Investition in unser Unternehmen entschieden haben und damit ihr Vertrauen in unser zukünftiges Geschäftswachstum zum Ausdruck bringen.

"Im August dieses Jahres haben wir das 15-jährige Bestehen des Unternehmens gefeiert. Auch wenn der Weg dorthin nicht einfach war, haben wir mit der unschätzbaren Unterstützung vieler Leute kontinuierlich Erfolge erzielt und unser Unternehmen weiterentwickelt.

"Mit dieser Finanzierung hoffen wir, die Geschäftsgrundlage der AxelGlobe- und AxelLiner-Dienste weiter zu festigen und uns als führender Anbieter von umfassenden Mikrosatellitendiensten zu etablieren."

Unternehmensprofil

Axelspace Holdings Corporation Axelspace Corporation

Hauptsitz: Tokio, Japan

President und CEO: Yuya Nakamura

Hauptgeschäftsfelder: Erdbeobachtung mit Mikrosatelliten, Lösungsangebote in Bezug auf Mikrosatelliten, Entwicklung und Herstellung von Mikrosatelliten und zugehörigen Komponenten, Startvorbereitungen für Mikrosatelliten sowie Betriebsunterstützung und Inbetriebnahme.

Website: https://www.axelspace.com/

AxelGlobe: https://www.axelglobe.com/en

AxelLiner: https://www.axelspace.com/solution/

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20231220465100/de/

Contacts:

Kontaktinformationen für Medien

Axelspace Holdings Corporation

PR Unit, Communication Promotion Division

E-Mail: pr@axelspace.com