Zentralbankpolitik bleibt Gesprächsthema

Bundesbank-Präsident Joachim Nagel sieht zwar den Zinshöhepunkt erreicht, warnt jedoch vor voreiligen Spekulationen auf Zinssenkungen. Eine ähnliche Meinung dazu hat ebenfalls der niederländische Notenbanker Klaas Knot, dieser hält Zinssenkungen im ersten Halbjahr 2024 für eher unwahrscheinlich.



Laut Knot ist es entscheidend, die Inflation bis 2025 auf zwei Prozent zu bringen. Er sieht die EZB auch dank der jüngsten Inflationszahlen auf einem guten Weg, jedoch sollte Geduld gefragt sein. Er sieht in den Märkten aktuell einen Optimismus, welcher häufiger zum Jahresende beobachtbar sei. Ähnlich wie Bundesbank-Präsident Nagel sieht auch er den Höhepunkt der Zinsen erreicht. Nagel warnt jedoch davor, dass die Inflation zum Jahresanfang hin durch Sondereffekte (wie der jüngst beschlossenen C02-Preis Erhöhung um 50 %) noch einmal steigen könnte. Nagel warnt in dem Zug explizit vor Spekulationen auf zu frühe Zinssenkungen. Daneben wollen die Unternehmen laut einer Umfrage des ifo-Instituts zum Jahresanfang hin die Preise vermehrt erhöhen.



Daneben hat es die Bank of England geschafft, die Inflation im November auf unter 4 % zu drücken. Mit 3,9 % fällt die Inflation auf ein zwei Jahres-Tief, die niedrigste Inflation seit September 2021. Im Oktober belief sich die Inflation noch auf 4,6 %.









