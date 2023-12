NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat Salesforce von "Equal-weight" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 290 auf 350 US-Dollar angehoben. Er sehe entgegen den gedämpften Investorenerwartungen Umsatztreiber für den Softwarekonzern, schrieb Analyst Keith Weiss in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Dazu gehörten etwa Preiserhöhungen und das Cloud-Geschäft. Sie sollten helfen, die Zeit zu überbrücken, bis Produkte mit integrierter Künstlicher Intelligenz antreiben - bis dahin werde es wohl noch mehr als ein Jahr dauern. Die Aktie werde immer noch mit einem Abschlag zu großen Konkurrenten gehandelt./gl/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.12.2023 / 05:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

US79466L3024