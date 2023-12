Hamburg (ots) -Das Smartphone ist das ideale Werkzeug für die schnelle Videoproduktion. In dieser Schulung vermittelt Thomas Wagensonner das Basiswissen für einen Einstieg ins mobile Filmen mit dem Smartphone. Sie lernen die Grundzüge professioneller Videoerstellung kennen - inklusive Schnitt und Postproduktion.So erstellen, bearbeiten und schneiden Sie Videos mit dem SmartphoneVideoformate erhalten nicht nur in sozialen Netzwerken, sondern im gesamten Medienkonsum eine immer größere Bedeutung. Dabei ist das Smartphone das ideale Werkzeug für die schnelle Videoproduktion. Begrenzte Etats und knappe Zeitbudgets erlauben es jedoch nur selten, Produktionen von externen Produktionsteams umsetzen zu lassen. Vermehrt setzen daher auch Profis in PR und Marketing auf eine Produktion in Eigenregie, um Bewegtbild zu kreieren.Der häufigste Anwendungsbereich für selbst produzierte Videos ist die Verwendung in den eigenen Social Media-Kanälen. Damit das gut aussieht und Wirkung entfaltet, gibt es wirkmächtige Instrumente: Unzählige Apps erlauben das Erstellen von Videoanimationen, Slideshows oder kurzen Trailern auf der Basis selbst erstellter Videos oder Fotos. Vor allem in Verbindung mit Instagram, Facebook oder Twitter entfalten diese Apps ihre Leistungsfähigkeit. Diese Schulung zeigt, welche Apps und Tools genau dafür hilfreich sind - und wie Sie sie verwenden.Videoprofi Thomas Wagensonner zeigt, was dieses Studio aus der Hosentasche leisten kann und wie man selbst schnell ins Produzieren kommt. Viele Tipps fürs richtige Equipment, Hinweise für eine unkomplizierte, aber gute Aufnahme und Erläuterungen für den Schnitt mit der App VN Video Editor runden die Schulung ab.Programm:- Beispiele für geeignete Videoformate- Produktion, Inhalt und Gestaltung selbstproduzierter Videos - das müssen Sie wissen- Sinnvolle Hilfsmittel und Ausstattung - und sie man diese richtig einsetzt- Aufbau und Struktur überzeugender Videos- Tipps für Interviews, Aufsager und Themenbilder- Basiswissen Videoschnitt mit der App VN Video Editor- Darstellung verschiedener Video-Apps und ihrer Einsatzmöglichkeiten- Grundlagen der Stop-Motion-Animation- PraxisübungenSie haben die Möglichkeit, Ihre individuellen Gegebenheiten und besondere Fragestellungen vorab mit dem Referenten zu teilen, so dass Thomas Wagensonner sich gezielt auf Ihre spezifischen Anforderungen einstellen kann. Selbstverständlich gibt es während der Schulung ausreichend Raum für Ihre Fragen. Kleine Aufgaben ermöglichen Interaktion, Erfahrungsaustausch und inspirierendes Lernen.Voraussetzung für die Teilnahme ist ein aktuelles Smartphone mit iOS- oder Android-Betriebssystem, auf das im Vorfeld ausgewählte Apps (kostenfrei bzw. freemium) installiert werden sollten. Diese Auswahl an Apps geben wir rechtzeitig vorab an die Hand.Geeignet ist diese Schulung für Mitarbeitende aus den Bereichen Marketing, Unternehmenskommunikation, PR und Öffentlichkeitsarbeit. Wir empfehlen eine Gruppengröße von maximal 16 Teilnehmenden.Ihr Referent:Thomas Wagensonner ist Co-Geschäftsführer der Visuell Kommunizieren (http://www.visuell-kommunizieren.de) GbR, einer Agentur für Schulung, Produktion und Beratung. Seit 2016 führt er Schulungen rund um die Produktion visueller Kommunikationsinhalte durch, produziert Videobeiträge und ist Redakteur der Kulturplattform museumsfernsehen.de. Davor arbeitete er mehrere Jahre bei news aktuell, zuletzt als Produktmanager Multimedia.Eckdaten:- Dauer: je nach inhaltlichen Anforderungen 3 bis 6 Stunden zzgl. Pausen- Kosten für Vorbereitung und Durchführung: abhängig von vereinbarter Dauer, Besonderheiten und individuellem Anpassungsbedarf. Auf Wunsch erstellen wir für Sie gerne ein Angebot.- Termin: nach Absprache- Durchführung: nach Absprache in unseren Räumen, in externen Locations oder bei Ihnen im Unternehmen. Oder als Online-Format auf zoom.Pressekontakt:Ansprechpartner für Nachfragen und ein konkretes Angebot:Marcus Heumann, Leiter der news aktuell AcademyE-Mail: academy@newsaktuell.deTelefon: +49 40 / 4113 32845Original-Content von: news aktuell Academy, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/166760/5677586