Düsseldorf (ots) -Präses Dr. Thorsten Latzel hat zu Weihnachten an die Friedensverheißung Jesu Christi erinnert. "Der Friede Gottes ist ein Frieden, der auf Hingabe und nicht auf Herrschaft beruht, auf Liebe und nicht auf Gewalt", erklärt Latzel in seiner Weihnachtsbotschaft bei YouTube (https://newsletter.ekir.de/r/b9ubcjn33668ms9137.html), aufgezeichnet in der Johanneskirche in Düsseldorf."Gott wird Mensch, damit wir das Gotteskind in uns entdecken", sagt der Präses. Er wünsche, dass die Menschen von der Friedensbotschaft Christi berührt und selbst zu Friedensboten für andere werden. So erzähle auch die Weihnachtsgeschichte von allen in ihr auftretenden Menschen, dass sie zu Friedensboten wurden.Präses Latzel predigt bei ChristvesperPräses Latzel predigt am 24. Dezember in der Christvesper der Johanneskirche (https://newsletter.ekir.de/r/b9ubcjn33669ms9137.html) in 40212 Düsseldorf, Martin-Luther-Platz 39. Beginn ist um 17.30 Uhr. Die Christvesper wird überdies auf dem YouTube-Kanal der Johanneskirche live gestreamt (https://newsletter.ekir.de/r/b9ubcjn33670ms9137.html).