DJ MÄRKTE EUROPA/Gewinnmitnahmen belasten

FRANKFURT (Dow Jones)--Die europäischen Aktienmärkte notieren am Donnerstagmittag im Minus. Nach der Hausse seit Anfang November nutzen einige Anleger das nun erreichte Niveau, um noch kleinere Gewinne mitzunehmen. Vor allem die Entwicklung rund um den Suez-Kanal belastet, hier kann es zum einen zu einer neuen Lieferkettenproblematik kommen. Auf der anderen Seite könnten aber auch die Preise steigen, was die Inflation erneut befeuern könnte. Die Angriffe der Huthi-Rebellen auf Frachtschiffe im Roten Meer könnten nach Ansicht eines Wirtschaftsexperten zu längeren Lieferzeiten, zum anderen der längere Seeweg um Cape of Good Hope zu höheren Frachtraten führen.

Der DAX fällt um 0,6 Prozent auf 16.653 Punkte. Der Euro-Stoxx-50 gibt um 0,5 Prozent auf 4.513 Punkte nach. Auch der Euro-Stoxx-50 gibt um 0,6 Prozent nach, hier stellen die Automobil- wie auch die Technologiewerte mit 1,4 und 1 Prozent die schwächsten Sektoren. Die Stimmung der Automobilwerte belasten Sorgen um einen Handelskonflikt mit China und Strafzöllen für E-Autos, wie sie aktuell die Biden-Administration in den USA überlegt. Die Technologiewerte leiden wiederum unter der Schwäche der Nasdaq am Vortag.

Im Fokus stehen zudem zahlreiche Konjunktur-Indikatoren, so am Nachmittag der wichtige Konjunkturindex der US-Notenbankfiliale in Philadelphia und die US-Frühindikatoren. Die dritte Revision des US-BIP spielt voraussichtlich keine große Rolle, jedoch wird auf eventuelle Aufwärtsrevisionen der diversen Preis-Komponenten geblickt. Mit Spannung wird dann am Freitag auf den neuen PCE-Preis-Deflator gewartet.

Mögliches Bietergefecht für Italientochter treibt Vodafone

In London steigen Vodafone um 2,1 Prozent. Der Schweizer Telekomanbieter Swisscom prüft nach einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg ein Gegengebot für das Italiengeschäft von Vodafone, für das bislang eine Offerte der Iliad Group im Volumen von 10,45 Milliarden Euro vorliegt. Derzeit würden Gespräche über die Konditionen mit dem britischen Mobilfunkriesen geführt, schreibt Bloomberg unter Verweis auf nicht näher genannte Quellen. Swisscom ist mit dem Netzanbieter Fastweb auf dem italienischen Markt vertreten. Die Aktie der Telecom-Italia notiert 1 Prozent im Plus.

Im DAX steigen Commerzbank um 1,4 Prozent. Die Bank teilte am Vorabend mit, dass alle Genehmigungen für das neue Aktienrückkaufprogramm vorlägen. Es soll Anfang Januar beschlossen werden und rund 600 Millionen Euro umfassen. Der Gewinn je Aktie wird dadurch steigen, da die zurückgekauften Aktien eingezogen werden.

Philips von FDA-Rückruf bei Tomographen belastet

Philips notieren mit 1,6 Prozent Minus deutlich schwächer als der Gesamtmarkt. Die US-Aufsicht FDA hat einen Rückruf für MRT-Geräte vom Typ Panorama HFO gestartet. Die Analysten der ING halten dessen finanzielle Auswirkungen für gering. Für das Sentiment sei dies jedoch "on top" zu den ohnehin schon laufenden Entwicklungen um Respironics "nicht hilfreich". Denn es rücke erneut Qualitäts- und Kontrollprobleme bei Philips in den Fokus. Auch belaste es die Beziehung von Philips zur FDA.

Sanofi notieren knapp im Minus, nachdem der Pharmariese einen Rückschlag beim Lungenkrebsmittel Tusamitamab vermeldet hat. In der jüngsten Studie wurde das primäre Ziel verfehlt und die Entwicklung daher gestoppt. Die Aktien von Ibutec fallen nach der Gewinnwarnung um 12 Prozent. Der Micro Cap mit 89 Millionen Euro Marktkapitalisierung teilte per Adhoc mit, sowohl beim Umsatz als auch beim EBITDA für 2023 unter den bisherigen Zielen zu liegen. Die neue Gewinnerwartung von 2 bis 3 Millionen Euro liege bei weniger als der Hälfte der bisherigen Zielspannne von 6,5 bis 6,8 Millionen Euro.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 4.503,91 -0,7% -29,91 +18,7% Stoxx-50 4.061,53 -0,5% -20,65 +11,2% DAX 16.624,86 -0,6% -108,19 +19,4% MDAX 27.105,85 -0,9% -247,17 +7,9% TecDAX 3.306,52 -0,9% -31,09 +13,2% SDAX 13.665,10 -1,4% -190,20 +14,6% FTSE 7.676,50 -0,5% -39,18 +3,5% CAC 7.538,70 -0,6% -44,73 +16,5% Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite 1,97 +0,01 -0,60 US-Zehnjahresrendite 3,89 +0,04 +0,01 DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:10 Uhr Mi, 17:28 Uhr % YTD EUR/USD 1,0974 +0,3% 1,0947 1,0967 +2,5% EUR/JPY 156,79 -0,1% 156,75 157,67 +11,7% EUR/CHF 0,9438 -0,0% 0,9442 0,9444 -4,6% EUR/GBP 0,8664 +0,1% 0,8662 0,8656 -2,1% USD/JPY 142,88 -0,4% 143,22 143,76 +9,0% GBP/USD 1,2667 +0,2% 1,2639 1,2670 +4,7% USD/CNH (Offshore) 7,1556 +0,1% 7,1476 7,1454 +3,3% Bitcoin BTC/USD 43.986,65 +0,8% 43.800,92 43.909,66 +165,0% ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 73,98 74,22 -0,3% -0,24 -3,0% Brent/ICE 79,44 79,70 -0,3% -0,26 -2,2% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 35,05 33,98 +3,2% +1,08 -59,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.035,19 2.031,96 +0,2% +3,23 +11,6% Silber (Spot) 24,24 24,23 +0,1% +0,02 +1,1% Platin (Spot) 964,71 970,50 -0,6% -5,79 -9,7% Kupfer-Future 3,89 3,91 -0,4% -0,02 +2,3% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

December 21, 2023 06:38 ET (11:38 GMT)

