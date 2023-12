Wer sich die Vision Pro von Apple zulegen will, muss nicht mehr lange warten. Anfang des Jahres 2024 soll das Headset bereits auf den Markt kommen - aber nicht überall. Im Februar des nächsten Jahres wird Apple voraussichtlich sein lang erwartetes Mixed-Reality-Headset, die Vision Pro, auf den Markt bringen - allerdings zunächst nur in den USA. Das berichtet The Verge. Das 3.499 US-Dollar teure Gerät könnte ein wegweisendes Gadget für das Unternehmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...