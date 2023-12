Blockchain-Analyse zeigt beeindruckende Zahlen - Nicht Bitcoin oder Ethereum stechen heraus

Im Zuge einer Analyse der Blockchain-Daten, präsentiert von www.artemis.xyz basierend auf deren umfassenden Netzwerkrecherchen, wagen wir einen Blick hinter die Kulissen der digitalen Währungswelt. Unser Fokus liegt darauf, unterschiedliche Aspekte der Entwicklung verschiedener Blockchain-Plattformen im vergangenen Jahr zu beleuchten. Die überraschende Erkenntnis: Entgegen allgemeiner Erwartungen sind es nicht die Giganten Bitcoin und Ethereum, die in dieser Betrachtung besonders hervorstechen.

Screenshot der übergreifenden Marktperfomance, Quelle: www.artemis.xyz

Artemis vergleicht auch die Marktperformance von unterschiedlichen Assets miteinander. Im oben gezeigten Diagramm werden Beispielsweise Bitcoin, Ethereum, Gold, NASDAQ und SPY miteinander verglichen. Das Diagramm zeigt: Während das klassische Gold heuer eine Kurssteigerung von 10,6 % erreichen konnte, liegt die Performance von Bitcoin aktuell bei 154 %. NASDAQ und SPY konnten im Vergleichszeitraum immerhin 44 % bzw. 26 % zulegen.

Background zu Artemis

Artemis.xyz hat sich auf den Aufbau einer umfassenden Datenplattform für Kryptowährungen spezialisiert. Sie bieten eine Reihe von Produkten an, die Krypto-Daten für Investoren und Entwickler zugänglicher machen. Zu ihren Dienstleistungen gehören ein Crypto-Dashboard und ein Spreadsheet-Plugin, die beide darauf abzielen, die notwendigen Metriken für Top-Chains und Top-dApps an einem Ort zu bündeln.

Ein wichtiger Aspekt ihrer Plattform ist die genaue und unvoreingenommene Bereitstellung von Blockchain-Daten. Artemis arbeitet eng mit Protokollen und institutionellen Investoren zusammen, um die genauesten Metriken von den zuverlässigsten Datenanbietern im Krypto-Bereich zu liefern. Ihr Ziel ist es, das Feld für Krypto-Investitionen zu ebnen, indem sie eine faire, transparente und für alle zugängliche Investitionsumgebung schaffen.

Die Gründer von Artemis, Vincent Jow und James Ho von Modular Capital, einem Krypto-Investmentunternehmen, waren Pioniere im Bereich der fundamentalen Krypto-Investitionen. Sie erkannten die Schwierigkeit, manuell Daten von verschiedenen Websites zu sammeln und vergleichbare Daten an einem Ort zu erhalten. Dies führte zur Entwicklung von Artemis als einer Plattform, die jedem ermöglicht, die für Investitionen relevanten Forschungen und Analysen durchzuführen.

Aktive Adressen und tägliche Transaktionen

Im Rahmen der Untersuchung der Blockchain-Aktivität wurden die Anzahl der täglich aktiven Adressen und Transaktionen als zentrale Indikatoren für die Netzwerknutzung und das Engagement herangezogen. In dieser Analyse werden die Blockchains von Cardano, Bitcoin, Polygon PoS, Avalanche C-Chain, Solana, Ethereum und NEAR Protocol verglichen.

Screenshot der täglichen aktiven Adressen, Quelle: www.artemis.xyz

Insbesondere Solana hat in den letzten drei Monaten eine beeindruckende Leistung gezeigt, mit einem deutlichen Anstieg der täglichen Transaktionen und aktiven Adressen. Auch das NEAR Protocol zeichnet sich durch eine starke Performance aus. Solana hat im Vergleichszeitraum die täglich aktiven Adressen von ca. 180 Tausend auf fast eine Million aktive Adressen steigern können. Auch das Transaktionsvolumen ist stetig gestiegen, von 14 Millionen Transaktionen auf 25 Millionen Transaktionen pro Tag, was einer Steigerung von rund 80% entspricht.

Im Vergleich: Ethereum hat im selben Zeitraum nur einen Anstieg von 974 Tausend auf 1,1 Millionen Transaktionen erlebt - eine Steigerung von 13%.

Screenshot der täglichen Transaktionen, Quelle: www.artemis.xyz

Beeindruckend ist hier auch zu sehen, dass Solana, welche schon immer eine sehr leistungsfähige Blockchain war, alleine mehr Transaktionen pro Tag verarbeitet als alle anderen (betrachteten) Blockchains zusammen.

Solana und Avalanche steigert am meisten

Die Daten zeigen auch eine bemerkenswerte Entwicklung im Bereich des Market Cap. Besonders auffällig ist der prozentuale Anstieg der Marktkapitalisierung bei Solana und Avalanche, was auf ein gesteigertes Vertrauen und eine erhöhte Investitionstätigkeit in diese Projekte hinweist.

Screenshot des market cap, Quelle: www.artemis.xyz

Diese Dynamik hebt sich deutlich von den anderen in der Analyse berücksichtigten Coins ab. Obwohl Cardano, Bitcoin, Polygon PoS, Ethereum und NEAR Protocol ebenfalls Wachstum verzeichnen, ist deren Zunahme in der Marktkapitalisierung vergleichsweise moderater. BNB Chain zeigt auch eine positive Tendenz, allerdings nicht so ausgeprägt wie bei Solana und Avalanche. Diese Entwicklungen könnten langfristige Verschiebungen in der Vorherrschaft innerhalb des Krypto-Sektors signalisieren, bei denen neue Technologien und Plattformen zunehmend in den Vordergrund rücken.

Memecoins auch auf Solana erfolgreich

Der jüngste Aufschwung von Solana könnte teilweise durch den Hype um die Kryptowährung BONK erklärt werden, die innerhalb eines Monats einen beeindruckenden Anstieg von 1000% verzeichnete. BONK, als "Meme-Coin" bekannt, hat erhebliches Aufsehen erregt und dabei sogar etablierte Meme-Münzen wie DOGE und SHIB überholt.

Mit Unterstützung durch Listings auf großen Börsen wie Coinbase und die Einführung gebührenfreien Handels auf Binance hat BONK sowohl das Interesse von Investoren als auch das Handelsvolumen stark angekurbelt, was wiederum positive Auswirkungen auf die Solana-Blockchain gehabt haben könnte.

Ausblick auf Updates

Die bevorstehenden Updates der führenden Blockchains Ethereum und Solana könnten die Landschaft der Kryptowährungen erheblich verändern. Ethereum plant die Einführung des EIP-4844, auch bekannt als Proto-Danksharding. Dieses Update zielt darauf ab, die Skalierbarkeit zu verbessern und die Gasgebühren durch die Einführung von "Blob"-Trägertransaktionen erheblich zu senken. Diese Bemühungen könnten dazu führen, dass die Transaktionsdurchsätze auf bis zu 100.000 Transaktionen pro Sekunde steigen, was Ethereum näher an das Ziel einer globalen Transaktionsplattform bringen würde.

Solana auf der anderen Seite plant das Update auf Firedancer, was auf eine Steigerung der Netzwerkleistung und Stabilität hindeutet. Obwohl es wenige konkrete Informationen über das Firedancer-Update gibt, wurden scheinbar in den ersten Tests bis zu 1,2 Millionen Transaktionen pro Sekunde verarbeitet. Derzeit wird von Solana behauptet, das sie 65.000 TPS verarbeiten. diese Zahlen zeigen, wie grundlegend die geplanten Updates die Blockchainfunktionalitäten verändern könnten.

Diese technologischen Fortschritte sind entscheidend, da sie das Potenzial haben, das Machtverhältnis innerhalb des Kryptomarktes zu verschieben. Mit Ethereum und Solana, die beide auf bedeutende Upgrades zusteuern, könnte dies das Rennen um die Vorherrschaft in der Welt der Kryptowährungen neu entfachen.

