Bullenmarkt 2024: Die drei heißesten Krypto-Trends für das kommende Jahr

Im digitalen Währungsmarkt prägen sich Jahr für Jahr neue Trends aus, die für Investoren von großer Bedeutung sind. Während wir uns dem Jahr 2024 nähern, lohnt es sich, einen Blick auf die Entwicklung und die Bedeutung von Trends in der Krypto-Welt zu werfen. Denn Trends in der Kryptosphäre sind oft ein Barometer für Innovationen, Investoreninteresse und Marktverschiebungen. Sie bieten nicht nur Einblicke in die aktuelle Marktdynamik, sondern auch Voraussagen über zukünftige Entwicklungen. Wer zukünftig die Krypto Trends für den Bullenmarkt 2024 identifiziert, kann sich entsprechend positionieren und dann den Großteil einer potenziellen Rallye mitnehmen.

Von den frühen Tagen des Bitcoins bis hin zu den komplexen DeFi-Systemen und NFTs haben die vergangenen Jahre eine Vielzahl von Trends hervorgebracht, die die Kryptowelt nachhaltig geprägt haben. Jedes Jahr erzählt seine eigene Geschichte, sei es durch bahnbrechende Technologien, regulatorische Veränderungen oder das Aufkommen neuer Anlageklassen. Diese Trends sind nicht nur für Krypto-Enthusiasten von Interesse, sondern insbesondere für Investoren entscheidend, die Ende 2023 das Krypto-Portfolio für einen Bullenmarkt 2024 aufbauen wollen.

Werfen wir also den Blick auf drei heiße Krypto-Trends für das kommende Jahr.

Institutionelle Adoption

Ein maßgeblicher Trend für das Jahr 2024 in der Kryptowelt könnte die zunehmende institutionelle Adoption sein. Mit hoher Wahrscheinlichkeit steht die Genehmigung eines Bitcoin-Spot-ETFs durch die US-Wertpapier- und Börsenaufsichtsbehörde SEC bevor, ein Schritt, der als Meilenstein für die Branche gilt. Denn die Verhandlungen zwischen SEC und Antragsstellern schreiten fort. Nach dem Bitcoin-ETF ist es wahrscheinlich, dass auch ein Ethereum-ETF folgen wird. Diese Entwicklungen signalisieren eine wachsende Akzeptanz und Legitimation von Kryptowährungen in der traditionellen Finanzwelt.

Der Einstieg führender globaler Vermögensverwalter in den Kryptomarkt unterstreicht diesen Trend weiter. Diese Institutionen bringen nicht nur beträchtliches Kapital mit, sondern auch eine Professionalisierung und Standardisierung des Marktes, die für langfristiges Wachstum und Stabilität unerlässlich sind. Die Beteiligung von BlackRock & Co. könnte auch das Vertrauen anderer institutioneller und privater Investoren stärken, was die Nachfrage und Akzeptanz von Kryptowährungen weiter vorantreibt. Bereits vor der Genehmigung starten viele Unternehmen ihre Marketingkampagnen - diese dürften sich massiv ausweiten und mehr Interesse für Bitcoin und Kryptos begründen:

WOW!



-> 3rd Bitwise Commercial for a Bitcoin ETF



The marketing resources, sales people and eyeballs coming to BTC in 2024 will be wild: pic.twitter.com/AjTIDPLR8x - Robin Seyr (@RobinSeyr) December 20, 2023

Die Genehmigung von Krypto-basierten ETFs und das zunehmende Engagement großer Vermögensverwalter könnten 2024 zu einem wegweisenden Jahr für die institutionelle Adoption von Kryptowährungen machen.

Manch ein Analyst sieht gar einen institutionellen Bullenmarkt, der nicht mit vorherigen Zyklen vergleichbar ist.

bitcoin

"This time is different" brothers still have their hopes up!



Institutional investment will sweep everybody this bullrun! BTC Crypto pic.twitter.com/5ti1WCNHBa - Seth (@seth_fin) July 10, 2023

RWA

Real World Assets (RWA) sind Vermögenswerte aus der physischen Welt, wie Immobilien, Kunstwerke, Rohstoffe oder Unternehmensanteile. Diese repräsentieren greifbare oder rechtliche Ansprüche auf materielle Güter oder Unternehmenswerte. RWA sind im Gegensatz zu digitalen Vermögenswerten wie Kryptowährungen oder virtuellen Gütern in der realen Welt verankert und weisen eine physische Präsenz oder einen realwirtschaftlichen Hintergrund auf. Doch die Kombination von RWA und Krypto-Welt könnte zu einem Trend werden. Denn hier streben führende Protokolle an, einen neuen Standard zu entwickeln, und auch TradFi möchte Vermögenswerte tokenisieren.

RWA is the most promising narrative in DeFi!



It can bring the next $10T into the crypto market, in 2024!



Let's discover pic.twitter.com/hdrB7lCPlV - may.crypto { } (@xmayeth) December 20, 2023

Die Tokenisierung von Real World Assets könnte 2024 zu einem Megatrend werden, da sie traditionelle Finanzmärkten und die digitale Blockchain-Welt miteinander verbindet. Durch die Umwandlung von physischen Vermögenswerten in digitale Tokens auf einer Blockchain können diese Vermögenswerte effizienter, transparenter und zugänglicher gehandelt werden. Dies eröffnet neue Möglichkeiten für Investoren, insbesondere in Bezug auf Liquidität, Diversifikation und globale Reichweite. Tokenisierte RWA ermöglichen es, in Vermögenswerte zu investieren, die bisher schwer zugänglich oder illiquide waren. Zudem bieten sie verbesserte Sicherheit und Rückverfolgbarkeit durch die Blockchain-Technologie. Dies könnte zu einer Demokratisierung des Zugangs zu verschiedenen Anlageklassen führen und den Weg für innovative Anlagestrategien in einem zunehmend digitalisierten Finanzmarkt ebnen.

Künstliche Intelligenz

Künstliche Intelligenz war bereits 2023 ein zentrales Thema in der Technologiebranche, wobei der Hype oft über die tatsächliche Substanz hinausging. Dies ist ein typisches Muster für viele aufkommende Technologietrends, ähnlich wie bei den NFTs, wo zunächst der Hype dominierte, bevor sich der Fokus auf realen Mehrwert verlagerte. In 2024 könnte KI erneut in den Vordergrund rücken, diesmal jedoch mit einem stärkeren Fokus auf praktischen Anwendungen und echtem Nutzen. Statt rein spekulativer Interessen dürften nun konkrete KI-Lösungen und Innovationen, die reale Probleme lösen und Effizienz steigern, im Mittelpunkt stehen.

Dies könnte eine Phase einleiten, in der KI mehr als nur ein Schlagwort ist, sondern ein integraler Bestandteil von Geschäftsprozessen, Produkten und Dienstleistungen wird. Unternehmen und Entwickler, die in der Lage sind, KI auf sinnvolle und wertschöpfende Weise zu integrieren, könnten die Vorreiter dieser neuen Phase sein. KI-basierte Technologien wie maschinelles Lernen, automatisierte Datenanalyse und intelligente Automatisierung dürften dabei eine zentrale Rolle spielen.

Plattformen wie yPredict könnten im Bereich der KI-basierten Anwendungen besonders viel Potenzial haben, insbesondere im Kryptohandel. yPredict entwickelt sich zu einer umfassenden KI-Plattform, die Dienste für Krypto-Trading, Content Management und Editoring anbietet, wobei der Schwerpunkt auf dem Trading liegt. Die Plattform möchte die Vorteile der Künstlichen Intelligenz voll ausschöpfen, um fortschrittliche Handelsstrategien und Analysen zu ermöglichen. Bereits jetzt zeigt sich das Interesse an yPredict: Über 5,5 Millionen US-Dollar wurden im Presale investiert. Da dieser bald endet, könnte dies die letzte Gelegenheit sein, YPRED-Token zu einem fixen, vergünstigten Preis zu erwerben, bevor der öffentliche Handel das Potenzial der AI Krypto erkennt.

